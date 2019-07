"Hace diez años le dije a otro Presidente -recordó Gabbi- que no podíamos caernos a mercado de frontera. Por ese motivo, nos perdimos inversiones de unos 10.000 millones de dólares por año. No nos puede volver a pasar". Se refería a Cristina Kirchner, con quien mantuvo públicas diferencias durante buena parte de su gestión. Eso sí, se cuidó de no mencionarla en frente de Macri.