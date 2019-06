Y no sólo eso: la mayor parte de las mujeres activas del Conurbano hace trabajo de doble jornada, es decir, uno por el cual cobra un salario y, además, otro no remunerado al llegar al hogar. Casi el 91% de las mujeres mayores de 18 años hace tareas domésticas o de cuidado de personas, no reconocidas como trabajo ni remuneradas, concluyó un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la UCA junto a la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en los terceros trimestres del 2017 y 2018.