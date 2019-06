Párrafo aparte merece el capítulo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (con mayor peso relativo dentro del IPC), que arrojó la segunda menor tasa de variación de los últimos doce meses, al incrementarse un 2,4%. No obstante, no deja de llamar la atención la evolución de dos variedades que forman parte del capítulo bajo análisis: aceites, grasas y manteca, con una marcada tendencia al alza desde febrero (alcanzando su pico en mayo con un 8,9%), y leche, productos lácteos y huevos, los cuales vienen creciendo en torno al 7% mensual desde marzo.