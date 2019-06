Sin embargo, la buena noticia no tiene aún mucha fortaleza, por dos razones: 1) porque la tasa interanual volvió a acelerarse significativamente a poco más de 57%, cuando en mayo de 2018 había sido de 26,4%; y en abril de 55,8%; y 2) porque la denominada inflación núcleo fue superior al nivel general, tanto en el mes, como en el acumulado del año y en los pasados 12 meses, esto es la variación del promedio de precios no vinculados a factores estacionales, ni a decisiones discrecionales del Gobierno, como los regulados, y por tanto no se puede asociar el nivel de la inflación a estos dos desagregados.