A pesar del "impacto favorable" del que habla el Central, en el primer rubro sólo hay tres entidades que informan tasas ofrecidas en los dos rubros: clientes y no clientes. Son el Banco Nación (55%), el Ciudad (50%), y el Credicoop (48%). Ninguno de los privados grandes del sistema parece interesado en informarle al Central –y al público– su propuesta para no clientes, muy probablemente porque no la tengan. O sea, no se subieron a la propuesta de la autoridad monetaria (no era obligación hacerlo). "No hay crédito, ¿para qué pelearnos por los depósitos?", se justifican desde una de las entidades privadas y reconocen que perdieron depósitos que van a la banca pública.