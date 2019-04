Por el contrario y salvando diferencias de estilo y de tiempo, tanto Amado Boudou cuando fue ministro como Axel Kicillof durante su gestión al frente de Economía, eran de la idea de que la Argentina necesitaba acceder a financiamiento externo. Boudou no lo pudo ni siquiera intentar porque se chocó con la negativa de Néstor Kirchner, que presidía un país en el que todavía no escaseaban los dólares y era factible "vivir con lo nuestro" y darse ínfulas de independencia y autonomía. Incluso pagándole por adelantado al Fondo algo más de USD 9.000 millones con el falaz argumento de evitar condicionamientos que ese organismo no estaba en condiciones de imponer, por la sencilla razón de que no había ningún acuerdo en vigencia.