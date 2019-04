– ¿Qué puede pasar mañana?

– No es un tema de mañana o pasado. Estamos inmersos en una tendencia: quizás mañana esté todo un poco mejor, pero no estamos seguros de una mejoría consolidada porque no hay confianza. Además, el manejo de la gestión del Gobierno no tiene fusibles. El ministro de Hacienda, con un desgaste terrible, dejó de ser un fusible. El jefe de Gabinete, también tiene un desgaste demencial. En su última visita al Congreso, Marcos Peña criticó los controles de precios y una semana después había controles, multas y teníamos al ministro de Producción hablando de que los supermercados iban a controlar que la gente no haga stock de mercadería. Otro ejemplo de incapacidad anticipatoria.