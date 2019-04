– ¿Cree que la redolarización de carteras de los fondos internacionales es finita? El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, la estimó en no más de USD 8.000 millones, y por tanto se podría contener con los USD 9.600 millones que le autorizó el Fondo a vender a la Tesorería.

– Somos demasiado chiquitos para hacer sintonía fina y demasiado complejos, y eso hay que tomarlo en cuenta. Veo que se ha colmado la paciencia. Estas cosas que están pasando responden a dos mercados, el internacional que es la deuda que tomó el gobierno de Macri que no podrá pagar, porque es el propio Gobierno el que está generando incertidumbre; no si Cristina Kirchner no va a pagar, que nunca lo dijo, y no lo sé. Debiera decir al revés, por eso están jugando con fuego.