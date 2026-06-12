Sebastián Montoya no se confía y quiere seguir sumando en la Fórmula 2: “La realidad es que toca seguir trabajando”

Sebastián Montoya afirmó que tiene más confianza y apoyo para pelear las primeras posiciones en las próximas carreras de la Fórmula 2 - crédito Prema

El piloto colombiano Sebastián Montoya afronta el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 2 con entusiasmo renovado por la recuperación de velocidad en su monoplaza. El integrante del equipo Prema Racing expresó su motivación previa a la carrera en España, el domingo 14 de junio.

Montoya se muestra optimista antes de la cita en Barcelona porque percibe mejoras claras en el rendimiento de su automóvil y considera que el equipo ha aprendido de cada reto previo en la temporada. Esta confianza surge de recientes ajustes técnicos y del trabajo conjunto con sus ingenieros, factores que el corredor valoró como indispensables para competir con mayores garantías en el circuito español.

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“Tenemos otra vez la velocidad, que era lo más importante y crucial. Con el equipo tuvimos conversaciones, antes de Mónaco, pues había muchas dudas con lo que ha pasado este año”, explicó Montoya, en entrevista con AS Colombia. El piloto detalló que “en Australia estábamos competitivos, lo suficientemente rápidos para estar en el top 10, pero en Miami no le ‘pegamos’ a la configuración”.

En Montreal, el colombiano afirmó que el equipo realizó un esfuerzo considerable para mejorar durante el fin de semana y en Mónaco el objetivo principal fue recuperar la velocidad. “Fue bueno que otra vez me dijeran que tenía algún sector en morado y que estaba ahí en la pelea, me alegró mucho. Pero la realidad es que toca seguir trabajando”, reconoció el cafetero, quien partió desde la décima cuarta posición y finalizó octavo, que le valieron cuatro puntos importantes para Prema en el campeonato.

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Claves para el Gran Premio de Barcelona

Regresar al circuito de Barcelona representa una oportunidad significativa para Montoya tras conseguir un podio allí la temporada pasada: “Yo creo que este fin de semana las cosas se deben empezar a alinear un poco mejor y no lo digo porque el año pasado nos fue bien, sino porque hemos trabajado mucho. Estamos entendiendo cada vez mejor el carro y la filosofía que tenemos para tratar de maximizar”.

Sebastián Montoya viene de sumar cuatro puntos en el Gran Premio de Mónaco, en la Fórmula 2 - crédito Prema

El colombiano destacó que las referencias del año anterior serán útiles, pero insiste en la importancia de aplicar los aprendizajes recientes: “Sí usaremos las referencias de hace un año, venimos de dos circuitos donde no teníamos ninguna y eso costó un poco, pero la idea es aplicar también cosas nuevas que estamos aprendiendo. Lo importante es analizar los resultados de la práctica del viernes (12 de junio) para maximizar”.

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La clasificación aparece como el mayor reto para el equipo Prema en tierras españolas, que será el sábado 13 de junio: “Lo crucial es tenerlo todo a punto para dar una muy buena vuelta en clasificación porque históricamente esta pista es muy exigente en los neumáticos. Por lo tanto hay que maximizar toda la velocidad a una vuelta”.

El objetivo de Sebastián Montoya es pelear por el podio en el Gran Premio de Barcelona - crédito Prema

“Estaremos otra vez muy uniformados y lindos”

Montoya también explicó la particularidad del circuito en Cataluña, con respecto a Mónaco, donde “puedes empujar durante muchas vueltas, pero aquí es diferente y no tienes ese lujo: debes salir, poner la vuelta, salir otra vez y tratar de mejorar. Así que ese es el mayor reto, maximizar lo que tenemos y ponernos en la posición de mejorar en esa última vuelta”.

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Sebastián Montoya quiere igualar lo hecho por su padre, Juan Pablo Montoya, y llegar a la Fórmula 1 en el futuro - crédito Prema

El ambiente y el apoyo de la afición colombiana representan una motivación adicional para Montoya, especialmente en Barcelona, donde en la temporada 2025 subió al podio y celebró rodeado de banderas con la Tricolor: “Es muy especial considerando que el Mundial también empieza ahora. Voy a seguir con el uniforme inspirado en la Selección Colombia y el casco de Maluma este fin de semana, así que estaremos otra vez muy uniformados y lindos”.