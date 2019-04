"No me queda claro que sea la solución. Hoy el dólar subió con un volumen no menor. Y tampoco al tipo de cambio le sobra tanto. El Gobierno firmó un acuerdo con el FMI y no puede intervenir. El BCRA no tiene tanto poder de fuego como para poder fijar el tipo de cambio", consideró, a su turno, Javier Alvaredo, de ACM Macroeconomía.