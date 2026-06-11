Temblor hoy en México: se activan protocolos de protección civil para evitar accidentes ante posibles sismos durante el Mundial 2026

En pocas líneas:
Este jueves 11 de junio, autoridades de Protección Civil en México activan protocolos de seguridad ante la posibilidad de sismos durante las actividades del Mundial 2026. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) mantiene vigilancia constante.
Estadios, centros de reunión y zonas turísticas implementan medidas preventivas para resguardar a asistentes nacionales y extranjeros. Brigadas de Protección Civil revisan rutas de evacuación y puntos de encuentro en las sedes mundialistas.
La Coordinación Nacional de Protección Civil recuerda a la población la importancia de mantener la calma, identificar zonas seguras y seguir las indicaciones de las autoridades. Equipos de emergencia permanecen en alerta para atender cualquier incidente durante los eventos relacionados con el Mundial 2026.