El Salvador

El Salvador: Comandos de Salvamento Sensuntepeque solicita donación de ambulancia para fortalecer su labor en emergencias

La solicitud, difundida en los canales oficiales del grupo, busca sumar una unidad nueva o un automotor usado en condiciones aptas para fortalecer la atención prehospitalaria en comunidades rurales y barrios de difícil acceso

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Vista trasera de un socorrista de Comandos de Salvamento vistiendo una camisa amarilla y un casco del mismo color, con el logo visible en la espalda.
Un miembro de Comandos de Salvamento, con su distintiva camisa amarilla y casco, se prepara para cualquier operación de rescate o asistencia en situaciones de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Comandos de Salvamento Sensuntepeque ha realizado una solicitud pública, este jueves, con el propósito de obtener la donación de una ambulancia para ampliar y optimizar su servicio de atención prehospitalaria en el distrito de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas. La petición se difundió a través de sus canales oficiales, donde los socorristas expresaron que una nueva unidad, o incluso un vehículo usado en óptimas condiciones, mejoraría de forma significativa la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y desastres naturales que afectan cotidianamente a la población.

La organización destacó que la disponibilidad de una ambulancia adicional permitiría cubrir de manera más eficiente la demanda de traslados y auxilio en la región. En el mensaje dirigido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestaron: “Se imaginan, que un día pasará, y no solo con nosotros como comandos de salvamento, que el señor presidente Nayib Bukele nos hiciera la donación de un vehículo ambulancia, para poder ampliar nuestro servicio en nuestro distrito Sensuntepeque Cabañas”. Los rescatistas aclararon que no buscan exclusivamente una unidad nueva, sino que valoran todo vehículo que pueda adaptarse y cumplir con las condiciones técnicas necesarias para un traslado seguro.

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El cuerpo de Comandos de Salvamento Sensuntepeque explicó que existen vehículos retirados del servicio público tras procesos de renovación gubernamental, los cuales podrían ser reutilizados si mantienen condiciones adecuadas. Los socorristas subrayaron que un recurso de este tipo “fuera de gran utilidad para nuestra institución y a quienes les servimos”, reflejando así el impacto directo que tendría sobre la calidad de la asistencia brindada a la comunidad.

Comandos de Salvamento Sensuntepeque afirmó que una ambulancia adicional ayudaría a reducir los tiempos de respuesta en comunidades rurales y barrios de difícil acceso. (Cortesía: Comandos de Salvamento Sensuntepeque)
Comandos de Salvamento Sensuntepeque afirmó que una ambulancia adicional ayudaría a reducir los tiempos de respuesta en comunidades rurales y barrios de difícil acceso. (Cortesía: Comandos de Salvamento Sensuntepeque)

La importancia de los Comandos de Salvamento Sensuntepeque se manifiesta tanto en la respuesta a accidentes viales como en la gestión de emergencias provocadas por fenómenos naturales. En la zona de Cabañas, el grupo cubre una amplia extensión geográfica y actúa como primer respondiente en comunidades rurales y barrios con difícil acceso. Durante el último año, la institución atendió múltiples incidentes relacionados con lluvias, deslaves y accidentes de tránsito, donde la rapidez en el traslado de pacientes resulta decisiva.

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Socorristas solicitan una nueva ambulancia

La solicitud de una ambulancia responde a la necesidad de reducir los tiempos de respuesta y de aumentar la cobertura ante emergencias simultáneas. La organización remarcó que una nueva unidad permitiría “ampliar nuestro servicio” y garantizar mayor seguridad en el traslado de personas en condición crítica hacia los hospitales de referencia. La carencia de vehículos adecuados limita actualmente la capacidad de atender varios incidentes al mismo tiempo o de trasladar pacientes graves de forma óptima.

La organización planteó que una ambulancia nueva o un vehículo usado en condiciones aptas permitiría ampliar el servicio de auxilio en la zona. (Cortesía: Comandos de Salvamento Sensuntepeque)
La organización planteó que una ambulancia nueva o un vehículo usado en condiciones aptas permitiría ampliar el servicio de auxilio en la zona. (Cortesía: Comandos de Salvamento Sensuntepeque)

Los socorristas invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, solicitando que etiqueten al presidente en redes sociales para visibilizar la petición. El equipo enfatizó que toda mejora en la infraestructura de emergencia repercute de forma inmediata en la calidad de vida de la población, especialmente en contextos donde los recursos públicos son limitados y la demanda de auxilio prehospitalario sigue en aumento.

A lo largo de los años, la intervención de comandos ha resultado clave en evacuaciones, rescates y atención a víctimas en escenarios de desastre.

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