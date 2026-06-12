El Salvador: Prevén lluvias y tormentas eléctricas del 14 al 16 de junio

El Salvador enfrentará lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento entre el 14 y 16 de junio por el paso de una Onda Tropical. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Durante el periodo comprendido entre el 14 y el 16 de junio, El Salvador enfrentará lluvias y tormentas eléctricas asociadas a la influencia de una Onda Tropical, según la información proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) este jueves. La institución ha señalado en redes sociales que este fenómeno atmosférico traerá consigo condiciones de humedad, actividad eléctrica y ráfagas de viento, lo que incrementa la probabilidad de diversos eventos adversos en el territorio.

De acuerdo con la última actualización de las autoridades, el domingo, las precipitaciones afectarán principalmente a las zonas norte, oriental, sectores del centro y la cordillera volcánica. Para el lunes 15, el pronóstico indica que las lluvias se presentarán en todo el país. Por otro lado, el martes 16 los efectos se concentrarán nuevamente en las zonas norte, central, occidental y la cordillera volcánica. Estas condiciones, según la cartera de Estado, responden al desplazamiento de la Onda Tropical y al ingreso de humedad desde el océano, factores que suelen intensificar la inestabilidad atmosférica en la región.

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La cartera estatal ha advertido que la combinación de humedad, tormentas previstas y viento puede provocar caídas de árboles, crecidas súbitas, inundaciones urbanas, deslizamientos y caída de rocas. Por ello, la institución recomienda a la población permanecer informada a través de fuentes oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar zonas de riesgo para minimizar posibles daños.

El Marn atribuyó la inestabilidad atmosférica al desplazamiento de la Onda Tropical y al ingreso de humedad desde el océano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas vulnerables y riesgos asociados a la Onda Tropical según autoridades

Durante estos días, la mayor incidencia de lluvias se prevé en áreas vulnerables, especialmente en aquellas cercanas a la cordillera volcánica y sectores urbanos propensos a inundaciones. El Marn ha enfatizado la importancia de tomar precauciones ante la posibilidad de crecidas rápidas en ríos y quebradas, así como la saturación de suelos que podría facilitar deslizamientos y desprendimientos de rocas en laderas y taludes inestables.

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El organismo también ha detallado que las ráfagas de viento asociadas a la Onda Tropical pueden generar caída de ramas y árboles, lo que representa un riesgo adicional para quienes transitan en calles y carreteras o viven en zonas densamente arboladas. Además, la actividad eléctrica prevista durante las tormentas incrementa el peligro para quienes practiquen actividades al aire libre o se encuentren en espacios abiertos.

Las tormentas eléctricas y el viento aumentarán el peligro en ríos, quebradas, laderas inestables, corredores viales y ciudades con suelos saturados. (Cortesía: Protección Civil de El Salvador)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha reiterado la necesidad de mantener vigilancia constante sobre la evolución de las condiciones climáticas y no desestimar los avisos oficiales. “Se recomienda a la ciudadanía informarse únicamente por medios institucionales y prestar atención a cada actualización para evitar incidentes mayores”, señaló la cartera ambiental a través de su canal oficial de comunicación.

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Las autoridades destacan que los riesgos se amplifican en zonas previamente afectadas por lluvias intensas, durante la presente semana,donde los suelos pueden registrar saturación y presentar mayor susceptibilidad a desprendimientos y flujos de lodo. La presencia de tormentas eléctricas, sumada a la humedad persistente y las ráfagas de viento, crea un escenario propicio para que se produzcan incidentes de diversa índole, por lo que la prevención y la alerta comunitaria resultan esenciales.