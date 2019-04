Un efecto no deseado de la estrategia de ponerle un piso de 62,5% anual a la tasa de referencia del mercado, en la apertura de abril se mantuvo levemente por arriba de 68% anual, es no sólo la contracción de la demanda de crédito, sino peor aún la persistencia de un elevado costo de los préstamos bancarios y no bancarios, en particular para las Pymes que son las quienes más utilizan las opciones de las líneas más caras como son las de corto plazo: adelantos en cuenta corriente (giro en descubierto) y descuento de documentos (cheques, principalmente).