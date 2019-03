"La dureza de la política monetaria no logra anclar las expectativas. La gente no asocia endurecimiento de la política monetaria con la caída de la inflación. Hace tiempo que estamos con un plan monetario y no parece bajar la inflación. El gobierno está en un dilema porque no logra comunicar lo que quiere hacer ni convencer a la gente de que puede bajar la inflación", dijo el politólogo Sergio Berensztein, quien indicó que ahora el 93% de los argentinos considera la inflación como un tema prioritario "y que cada vez está peor".