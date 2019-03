"Mientras no aparecen razones propias para una recuperación y se acercan las elecciones, el plano internacional se resiste a cooperar. Quizás las últimas jornadas sirvan para dejar en claro que nuestro país no es el centro del mundo y que la coyuntura político-económica no es el único driver que motoriza diariamente los precios de los activos y del dólar", sintetizó Nery Persichini, jefe de Inversiones de GMA Capital.