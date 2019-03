"La formación de activos externos es constante en Argentina. Con tanta volatilidad macro, el peso no es reserva de valor. El ahorro de largo plazo es en dólares. Son pocos los períodos en que no ahorramos en activos externos y cuando no lo hacemos no es porque no queremos, sino porque no podemos, porque es muy caro", dijo Gabriel Caamaño Gómez, economista de la consultora Ledesma.