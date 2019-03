En una economía que no sólo no logra salir del estancamiento que desde hace una década provoca el subibaja del PBI, una de las consecuencias es la resistencia a la baja de la alta tasa de desempleo. En el último trimestre de 2018 se afirmó levemente por arriba del 9%, y en los primeros 3 meses de 2019 se estima que se aproximará a la zona del 10% de la población económicamente activa, equivalente a una oferta laboral de unas 2 millones de personas a nivel país que no lograron emplearse en una actividad rentada.