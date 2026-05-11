Tarjeta Binnibus 2026 para estudiantes: requisitos y cómo tramitarla

La tarjeta BinniBus para estudiantes brinda una tarifa preferencial a quienes cursan educación básica, media superior y superior, facilitando su acceso al transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de transporte BinniBus de Oaxaca ha implementado cuatro tipos de tarjetas de prepago, creadas para que los usuarios puedan viajar en su red de transporte público.

Estas tarjetas, destinadas a estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y público en general, permiten que cada sector acceda a los servicios del BinniBus según sus necesidades y perfil.

PUBLICIDAD

El objetivo central es consolidar un esquema de tarifas preferenciales y beneficios diferenciados para cada sector, mejorando la experiencia diaria de quienes dependen de este servicio.

Tarjeta BinniBus para estudiantes: beneficios y funcionamiento

La tarjeta de estudiante permite a los jóvenes acceder a una tarifa preferencial de 4 pesos mexicanos por viaje, una cifra significativamente menor respecto al pago en efectivo, que asciende a 10 pesos.

PUBLICIDAD

Esta credencial, además, incorpora en su reverso un espacio para fotografía, lo que agiliza la identificación y asegura que los descuentos lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos definidos.

El proceso de obtención de la tarjeta es sencillo y ha sido ajustado para eliminar obstáculos. Según información oficial, el trámite requiere menos documentación que en ciclos anteriores gracias a las sugerencias de la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Ya no es indispensable presentar la CURP ni la credencial de elector para la mayoría de los estudiantes. No obstante, las autoridades mantienen la facultad de solicitar información adicional para verificar la identidad y la condición académica.

Documentos necesarios para solicitar la tarjeta BinniBus para estudiantes

Para tramitar la tarjeta, los estudiantes de nivel básico, medio superior y superior deben contar con al menos uno de los siguientes documentos:

PUBLICIDAD

Identificación vigente de su institución educativa

Constancia de estudios con firma y sello oficial de la institución educativa

Ambos documentos deben estar digitalizados en formato PDF, ya que el pre-registro se realiza en línea.

La nueva Tarjeta de Prepago BinnIBus, promovida por la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, facilitará el acceso al transporte público en la región. (Gobierno del Estado de Oaxaca)

Procedimiento paso a paso para tramitar la tarjeta BinniBus para estudiantes

El trámite para obtener la tarjeta BinniBus de estudiante inicia con un pre-registro digital, disponible en el sitio oficial entre el 4 y el 24 de mayo.

PUBLICIDAD

Los interesados deben ingresar sus datos personales, seleccionar el tipo de tarjeta y adjuntar en formato PDF la identificación vigente o un comprobante escolar.

Al completar el formulario, el sistema enviará por correo electrónico un número de folio, indispensable para recoger la tarjeta física posteriormente. Este folio permite dar seguimiento al trámite y garantiza la recuperación del saldo en caso de extravío.

PUBLICIDAD

A partir del 25 de mayo, los solicitantes deberán presentarse en los módulos de entrega con su identificación y el número de folio para recibir la tarjeta.

El costo de la tarjeta es de 50 pesos mexicanos, cantidad que se abona como saldo inicial para viajes en las unidades BinniBus.

PUBLICIDAD

Además, en fechas definidas de mayo y junio, se realizarán entregas gratuitas para fomentar el registro masivo y el uso del sistema digital.

Tarifas de viaje según el tipo de tarjeta BinniBus

El sistema BinniBus establece tarifas diferenciadas para cada sector de usuarios, con el objetivo de promover una movilidad más accesible y justa.

PUBLICIDAD

Los estudiantes y adultos mayores que validan su tarjeta pagan una tarifa social de 4 pesos mexicanos por viaje.

Las personas con discapacidad acceden al servicio de manera gratuita, sin necesidad de realizar ningún pago al abordar las unidades.

Para el público en general que utiliza la tarjeta BinniBus, el costo por viaje es de 8 pesos mexicanos.

Quienes decidan pagar en efectivo, deberán cubrir la tarifa general, que asciende a 10 pesos mexicanos por trayecto.

Este esquema incentiva el uso de la tarjeta digital, ofreciendo beneficios económicos y facilitando el acceso a descuentos y gratuidad según el perfil del usuario.

Vigencia, cobertura y facilidad de uso

Este sistema digital es válido para las 35 rutas actuales del BinniBus y se extenderá a nuevas líneas que se inauguren próximamente.

No es requisito residir en la capital del estado para solicitar la tarjeta, permitiendo que estudiantes de cualquier municipio tengan acceso a los beneficios.

El sistema está en constante evaluación, y las autoridades han señalado que continuarán escuchando las inquietudes de los usuarios para ajustar procedimientos y ampliar la cobertura.

El sistema digital de la Tarjeta Binnibus aplica en las 35 rutas actuales y estará disponible en las nuevas líneas que abrirán próximamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la implementación de la tarjeta 2026 para estudiantes y otras modalidades, el Binnibus avanza hacia un modelo de transporte donde la tecnología y la atención personalizada se combinan para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Oaxaca.

La medida no solo facilita el acceso a tarifas preferenciales, sino que también fortalece la seguridad y el control sobre el uso del servicio, en línea con las necesidades expresadas por la comunidad usuaria en los últimos años.