"La población con problemas laborales (y que busca empleo, sea que ya lo tenga o no) pasó del 21,9% hace un año a 26,4% en el 4° trimestre de 2018. Equivale a casi 600.000 personas más buscando trabajo (porque no tienen o no les alcanza el que tienen) en un año", tuiteó Martín Kalos, director de EPyCA Consultores.