Corina Fernández : "Las mujeres nunca lograron cosas sin haber hecho ruido antes"

En 2010 su ex pareja –Javier Weber– se disfrazó de anciano y le disparó a sangre fría en la puerta del colegio de sus hijas. Sobrevivió y vive con dos balas en el cuerpo. De la mano del director de cine Gabriel Arbós filmó la película No me mates, con la que recorre el país haciendo cine debate para prevenir y concientizar acerca de la violencia de género.