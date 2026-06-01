Colombia

Iván Cepeda pidió a la Federación Colombiana de Fútbol pronunciarse por uso de la camiseta de la Selección en la campaña de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo posaron con la camiseta de la selección Colombia durante la jornada electoral de 31 de mayo de 2026

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Iván Cepeda -crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
Iván Cepeda cuestionó el uso de la camiseta de la selección Colombia en la jornada electoral del 31 de mayo de 2026 -crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, envió un mensaje a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) después de que el candidato Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, usaran la camiseta de la selección Colombia con el logo de la federación durante la jornada electoral del 31 de mayo de 2026.

El candidato, quien obtuvo un total de 9.688.361 votos en la primera vuelta presidencial y se ubicó en segundo lugar por detrás de De la Espriella, quien alcanzó 10.361.499 sufragios, le preguntó a la FCF por qué se está usando la camiseta de la selección para fines electorales.

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“¿Por qué se utiliza la camiseta de la selección Colombia con fines electorales? Señores Federación Colombiana de Fútbol“, indicó Cepeda.

Iván Cepeda preguntó en su cuenta oficial de X a la FCF por qué se utiliza la camiseta de la selección con fines electorales - crédito Luisa González/REUTERS
Iván Cepeda preguntó en su cuenta oficial de X a la FCF por qué se utiliza la camiseta de la selección con fines electorales - crédito Luisa González/REUTERS

El candidato Cepeda, quien más temprano retó a Abelardo de la Espriella a un debate presidencial, cuestionó que tanto el abogado como su fórmula vicepresidencial y sus seguidores usaran la camiseta del equipo colombiano y la emplearan como “prenda distintiva de su campaña electoral”.

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“Como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral”, indicó Cepeda.

Según el candidato del Pacto Histórico, la selección Colombia pertenece a todo el país y su camiseta representa un símbolo nacional, por lo que afirmó que está sujeta a restricciones comerciales y políticas.

“La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional, y tiene restricciones comerciales y políticas”, aseveró.

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