– Algunos analistas del mercado interpretaron la interrupción de la baja de la tasa de referencia y suba hasta 50% anual como el Banco Central perdió la primera pulseada. ¿Comparte esa lectura, o por el contrario, la autoridad monetaria demostró que el resorte de la tasa de interés funciona frente a una escalada del tipo de cambio?

– En este episodio creo que ganó el Banco Central. El tipo de cambio está un poquito por debajo de la banda, cuando subió demasiado, es decir tuvo un movimiento más brusco de lo que hubiera querido, se apeló al apretón monetario y las tasas subieron, además se apeló a las operaciones de venta a futuro, y la cotización del dólar se calmó enseguida. Ese creo que fue un test, seguramente van a haber otros. Lo que me gustó del Banco Central fue es que no se enfrascó, no se empecinó, en una postura sino que se fue acomodando realmente a lo que necesitaba, y así como había bajado la tasa de interés la subió muy rápido. No dijo "me quedo con esta tasa y opero con el dólar a futuro". Usó todas las herramientas que debía usar y lo hizo muy rápido.