– En el Gobierno de Néstor Kirchner, tras la salida de una profunda depresión en 2002…

– No, no, también desde 2010 y empieza en 2011, muy en el contexto de lo que pasa en la región y en el mundo después de la crisis con desaceleración del crecimiento de la actividad económica y del comercio global. Y en esto no me hago la distraída acerca de que había que identificar los problemas y abordarlos, pero no como hizo este Gobierno. Teníamos un problema de insuficiencia de divisas; de inflación, de insuficiencia de inversión.