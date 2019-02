En su última visita, tres meses atrás, el jefe de misión para la Argentina se reunió con Massa y buena parte de su equipo. Participaron entre otros Marco Lavagna, Diego Bossio, Graciela Camaño, José Ignacio De Mendiguren y Aldo Pignanelli. Hubo amplias explicaciones y un veredicto que no cambió desde entonces. "Le dijimos que este acuerdo es inviable para el país", aseguraron a Infobae en off the record. "Esperamos que se reúna también con otros actores políticos para que todos los que vemos que el acuerdo es inviable se lo podamos decir honestamente y en la cara", enfatizó una fuente.