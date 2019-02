Mientras que por efecto del blanqueo de activos no declarados que estaban fuera del país, pero también en "depósitos no sujetos a renta", como se denominan a los guardados en cajas de seguridad bancaria, y de empresas y hogares, que no se informaban a la AFIP, y también por apertura al flujo de capitales, se intensificó el ingreso de activos externos a un promedio por año de más de USD 33.000 millones, sumaron USD 102.500 millones hasta enero.