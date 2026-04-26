República Dominicana

República Dominicana inaugura circuito vial de 49,2 km en Bajo Yuna

La nueva carretera facilita el transporte de cerca de mil toneladas diarias de arroz y mejora el acceso a mercados, servicios básicos y centros educativos en el norte de la República Dominicana

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El circuito vial Bajo Yuna de 49,2 kilómetros conecta comunidades rurales clave de la provincia Duarte y la región norte de República Dominicana. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
El circuito vial Bajo Yuna de 49,2 kilómetros conecta comunidades rurales clave de la provincia Duarte y la región norte de República Dominicana. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El circuito vial Bajo Yuna, de 49,2 kilómetros, ya conecta varias comunidades rurales de la provincia Duarte y la región norte de la República Dominicana. La nueva carretera, inaugurada por el presidente Luis Abinader, facilita el desplazamiento de más de 30 mil personas y mejora el transporte de productos agrícolas, en especial el arroz, principal cultivo de la zona.

Durante el acto, Abinader explicó que la falta de caminos adecuados había dejado aislados a muchos pueblos durante años, especialmente en temporada de lluvias. Cuando los caminos quedaban intransitables, las familias tenían dificultades tanto para acceder a servicios básicos como para sacar sus cosechas o enviar a los niños a la escuela.

Productores y habitantes detallaron que, antes de la obra, las lluvias solían suspender las clases porque muchos estudiantes no podían llegar a las escuelas. El mal estado de los caminos también les dificultaba el traslado de alimentos y elevaba los costos para los agricultores.

La nueva carretera facilita el desplazamiento de más de 30 mil personas y optimiza el transporte de arroz, principal cultivo de la zona. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
La nueva carretera facilita el desplazamiento de más de 30 mil personas y optimiza el transporte de arroz, principal cultivo de la zona. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El circuito vial Bajo Yuna une comunidades como La Reforma, Las Coles, La Jagua, El Jobo, Jobo Afuera, Molenillo, La Garza, El Guayabo y Bebedero. La vía enlaza directamente con la autopista Juan Pablo II y la carretera Nagua-Samaná, permitiendo el tránsito entre las provincias de San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez y Samaná. Esta integración facilita que productores, comerciantes y familias lleguen más rápido a otros municipios y accedan a mercados más amplios.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, indicó que la construcción del circuito vial implicó superar desafíos técnicos considerables. En los tramos más fangosos, fue necesario colocar terraplenes de piedra para elevar la vía y evitar inundaciones. Además, se utilizó asfalto de alta calidad y se implementó señalización para mejorar la seguridad vial.

Estrella también anunció que, además del circuito vial, se están ejecutando otras obras en la provincia Duarte, como la construcción de 78 kilómetros adicionales de carretera y cinco puentes en distintos puntos de la provincia, dentro de un plan más amplio para modernizar la infraestructura vial rural.

Durante la inauguración, el presidente Abinader afirmó que por esta carretera circulan diariamente cerca de mil toneladas de arroz, lo que reduce los costos logísticos y los tiempos de traslado para los productores. Según los testimonios de los vecinos, trayectos que antes resultaban imposibles tras las lluvias, ahora se pueden completar en minutos, y el acceso a servicios de salud, centros educativos y comercios es mucho más ágil.

El circuito vial Bajo Yuna une localidades como La Reforma, Las Coles, La Jagua y enlaza con la autopista Juan Pablo II y la carretera Nagua-Samaná. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
El circuito vial Bajo Yuna une localidades como La Reforma, Las Coles, La Jagua y enlaza con la autopista Juan Pablo II y la carretera Nagua-Samaná. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La obra fue presentada como una intervención estratégica para el desarrollo agrícola y la integración regional. El presidente Abinader reiteró el compromiso del gobierno con la modernización de los caminos rurales y la mejora de la calidad de vida en zonas tradicionalmente rezagadas. El ministro de Obras Públicas subrayó que estas acciones buscan promover el crecimiento económico y fortalecer la conectividad dentro de la provincia.

La puesta en marcha del circuito vial Bajo Yuna representa un cambio significativo para la movilidad y la productividad de la región, brindando a los habitantes una herramienta concreta para el traslado diario, el comercio local y el acceso a servicios esenciales.

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