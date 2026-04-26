El ataque de furia de Esteban Andrada en España: el video con la impactante trompada que le pegó a un rival tras su expulsión

En la recta final de la Segunda División española, un episodio de violencia sacudió el partido entre Real Zaragoza y Huesca, dejando a la afición y al mundo del fútbol impactado. El arquero argentino Esteban Andrada, en un acto fuera de control, terminó expulsado y agredió físicamente al capitán rival, generando caos en un contexto ya cargado de tensión deportiva.

La jugada que cambió el partido, y probablemente el futuro inmediato de Andrada, ocurrió en el tiempo de descuento. Cuando el árbitro Arcediano Monescillo se disponía a revisar una acción polémica en el VAR, el arquero del Zaragoza se acercó al centro del campo para protestar por una caída doble de jugadores locales en el área. De pronto, Andrada empujó de manera sorpresiva a Jorge Pulido, capitán del Huesca, lo que derivó en la segunda tarjeta amarilla y, por tanto, la expulsión.

Esteban Andrada protagonizó el escándalo de la jornada que complica el futuro del Real Zaragoza en la lucha por la permanencia (@RealZaragoza)

Lejos de retirarse tras la sanción, Andrada perdió totalmente el control. Tras ver la roja, regresó de inmediato hacia Pulido y le propinó un puñetazo directo al rostro, que dejó al jugador en el césped con el ojo morado. La reacción del argentino desató una batalla campal en el terreno de juego, con jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos interviniendo para separar a los protagonistas y evitar que la situación escalara aún más.

El incidente ocurrió en el minuto 98, con el marcador 1-0 a favor del Huesca. El gol, anotado por Óscar Sielva de penal, sentenció una derrota dolorosa para el Zaragoza, que lucha por evitar el descenso en las últimas jornadas del campeonato. Según el acta arbitral, la agresión de Andrada quedó documentada, un detalle que agrava su situación ante el comité de disciplina español.

La agresión del ex Lanús y Boca Juniors podría costarle caro, tanto a nivel personal como para su equipo. El reglamento disciplinario español establece que, en casos como este, el futbolista se expone a una sanción de entre cuatro y doce partidos de suspensión, siempre que la acción no haya provocado una lesión grave en el adversario. Sin embargo, este castigo podría dejar fuera de las canchas al arquero argentino hasta después del Mundial, justo cuando el Zaragoza necesita sumar puntos para evitar el descenso a la Tercera División de España.

El partido terminó con la victoria 1-0 del Huesca y la expulsión de tres jugadores (@RealZaragoza)

Luego del encuentro por la jornada 37 de la LaLiga Hypermotion, el Zaragoza ocupa el puesto 21 de 22, con solo 35 puntos, y la derrota ante un rival directo como el Huesca complica aún más el panorama. El partido, considerado una final por la permanencia, terminó marcado por la violencia y la polémica arbitral, con tres expulsiones: Andrada, Daniel López, arquero del Huesca, y Dani Tesende, lateral del Zaragoza.

Las imágenes del incidente no tardaron en viralizarse en redes sociales. Hinchas, analistas y exjugadores mostraron su indignación y exigieron una sanción ejemplar. En cuestión de horas, el nombre de Esteban Andrada se convirtió en tendencia, con miles de usuarios debatiendo sobre la gravedad de la agresión y el clima de tensión vivido en el estadio El Alcoraz.