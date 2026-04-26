Entre la Copa del Mundo y la ilusión de volver: Mauricio Pochettino deja abierta la puerta al Tottenham Hotspur

Mauricio Pochettino reafirma su vínculo con el Tottenham Hotspur y manifiesta su deseo de volver al club si existen condiciones competitivas claras (Erich Schlegel-Imagn Images/USA TODAY Sports via Reuters)

Mauricio Pochettino, técnico argentino y referente histórico del Tottenham Hotspur, volvió a dejar clara su identificación con el club y su disposición a regresar si se presentan las circunstancias adecuadas.

En una reciente entrevista concedida a la revista deportiva británica FourFourTwo, el entrenador remarcó sus vínculos personales y profesionales con el club londinense y abordó tanto sus motivaciones como las condiciones imprescindibles que lo harían considerar un retorno.

El técnico argentino detalló que considera al Tottenham Hotspur su casa por la afinidad con la idiosincrasia, los valores y la pasión de la afición, e insiste en que solo volvería si el proyecto tuviera como objetivo la máxima exigencia competitiva.

El técnico argentino destaca a la Champions League y la Premier League como objetivos imprescindibles para considerar un eventual regreso a Tottenham Hotspur (AP/Darko Vojinovic)

Para el técnico, la aspiración debe ser clara: volver a un club “preparado para competir tanto por la Premier League como por la Champions League”, resumiendo así su deseo de pelear por grandes títulos nacionales y europeos.

El legado de Pochettino en Tottenham Hotspur

Durante el periodo comprendido entre 2014 y 2019, Pochettino dejó un impacto duradero en el Tottenham Hotspur. Bajo su dirección, los Spurs alcanzaron un hito histórico al disputar la final de la Champions League, marcando la primera vez que la institución lograba semejante desempeño en el torneo continental.

Además, contribuyó a la consolidación de figuras centrales para el club, como Harry Kane, Dele Alli y Son Heung-min, quienes alcanzaron su plenitud competitiva bajo sus órdenes.

Durante su etapa 2014-2019, Pochettino llevó al Tottenham Hotspur a su primera final de Champions League y consolidó figuras como Harry Kane y Dele Alli (REUTERS/Eddie Keogh)

En la entrevista con FourFourTwo, el entrenador repasó logros significativos de su ciclo, señalando especialmente la temporada 2016/17. En esa campaña, el conjunto londinense finalizó segundo en la liga, sumando 86 puntos y cerrando invicto su periplo en el histórico White Hart Lane antes de mudar su localía.

“Estuve muy cerca de ganar grandes títulos y quiero intentarlo de nuevo”, compartió. Esa etapa fortaleció la comunión entre el técnico, el club y la hinchada.

Las condiciones para volver a Tottenham Hotspur

Cuestionado sobre la posibilidad de volver al banco del Tottenham Hotspur, Pochettino enfatizó que su decisión estaría condicionada exclusivamente a la aparición de un proyecto genuinamente ambicioso.

“Si veo que la oportunidad es para ganar en grande, la consideraría”, sostuvo el argentino en la entrevista ofrecida a FourFourTwo. El entrenador destaca que su vuelta solo sería posible si la institución apostara decididamente por la obtención de títulos en los máximos niveles de competencia.

El regreso de Pochettino al Tottenham está condicionado a que el club apueste genuinamente por títulos nacionales y europeos de alto nivel (Action Images via Reuters/John Sibley)

Actualmente, Pochettino se encuentra vinculado a la selección nacional de fútbol de Estados Unidos, con la que cumplirá compromisos hasta el final de la próxima Copa Mundial. Reconoce que hoy el club inglés ya inauguró una nueva etapa con la llegada de Roberto De Zerbi, quien asumió el cargo como entrenador principal con un acuerdo de largo plazo.

De esta manera, el argentino evita alimentar rumores, pero confirma que evaluará alternativas cuando se libere de sus obligaciones actuales.

Un posible regreso tras el Mundial 2026

Por ahora, la atención de Pochettino está dirigida de lleno a la preparación de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos para la próxima Copa Mundial, donde el reto deportivo es mayúsculo.

Actualmente, Mauricio Pochettino está enfocado en su compromiso con la selección nacional de fútbol de Estados Unidos hasta la finalización del Mundial 2026 (@USMNT)

“Ahora se trata de disfrutar del Mundial”, subrayó en diálogo con FourFourTwo, dejando en claro que, después del torneo, analizará minuciosamente cualquier ofrecimiento que le permitan volver a Tottenham Hotspur, siempre que éste responda a la ambición y los parámetros deportivos que considera imprescindibles.

El presente del conjunto londinense está marcado por la incertidumbre: por primera vez desde la década de 1970, el Tottenham Hotspur encara una temporada con riesgo real de descenso y una profunda reconfiguración institucional bajo la conducción de Roberto De Zerbi.

El rol que el club asumirá en las próximas temporadas será determinante para abrir, o no, el camino de regreso al técnico que lo condujo a una de sus etapas más competitivas.

El afecto de Pochettino por el club y su gente permanece inalterado, convencido de que su huella en la historia del Tottenham Hotspur continúa siendo uno de los ejes centrales de su trayectoria profesional y de su vida vinculada al fútbol.