Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra su similar de Argentina en la Conmebol Sub17 Femenina 2026, que se juega en Paraguay desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo.
El partido está programado para jugarse en el estadio Defensores del Chaco desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y marcará el debut de la Tricolor en el grupo A del torneo sudamericano que otorga cupos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA en la categoría.
11:41 hsHoy
Ficha del partido
- Selección de Argentina vs. Selección Colombia - Fecha 1 de la Conmebol Sub17 Femenina 2026
- Lugar: estadio Defensores del Chaco - Asunción, Paraguay.
- Fecha y hora: domingo 26 de abril - 3:00 p. m. hora de Colombia.
- Transmisión: DSports, Gol Caracol HD2 y RCN Fútbol HD2