Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

El Sudamericano Femenino Sub17 se juega del 24 de abril al 9 de mayo en Paraguay - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra su similar de Argentina en la Conmebol Sub17 Femenina 2026, que se juega en Paraguay desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo.

El partido está programado para jugarse en el estadio Defensores del Chaco desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y marcará el debut de la Tricolor en el grupo A del torneo sudamericano que otorga cupos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA en la categoría.