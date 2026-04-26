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Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

La selección dirigida por Carlos Paniagua buscará su segundo título en el Sudamericano y mejorar lo realizado el año anterior, en donde culminó en la cuarta casilla

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El Sudamericano Femenino Sub17 se juega del 24 de abril al 9 de mayo en Paraguay - crédito FCF
El Sudamericano Femenino Sub17 se juega del 24 de abril al 9 de mayo en Paraguay - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra su similar de Argentina en la Conmebol Sub17 Femenina 2026, que se juega en Paraguay desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo.

El partido está programado para jugarse en el estadio Defensores del Chaco desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y marcará el debut de la Tricolor en el grupo A del torneo sudamericano que otorga cupos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA en la categoría.

11:41 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección de Argentina vs. Selección Colombia - Fecha 1 de la Conmebol Sub17 Femenina 2026
  • Lugar: estadio Defensores del Chaco - Asunción, Paraguay.
  • Fecha y hora: domingo 26 de abril - 3:00 p. m. hora de Colombia.
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol HD2 y RCN Fútbol HD2

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