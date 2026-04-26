“¿Merezco estar aquí?”: cómo Lando Norris lidió con la salud mental para conseguir el campeonato de la Fórmula 1

Lando Norris conquista su primer título mundial de Fórmula 1 en la última carrera en Abu Dhabi (REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)

La lista de campeones del mundo de la Fórmula 1 sumó un nuevo integrante en la temporada 2025 con la consagración de Lando Norris. El británico peleó palmo a palmo con Max Verstappen y Oscar Piastri el liderazgo hasta la última fecha, donde con un tercer puesto abrochó el título mundial y el primero de McLaren en pilotos desde 2008, cuando ganó Lewis Hamilton.

El éxito no fue un camino fácil, ya que compitió contra el australiano con el mismo monoplaza y con el holandés, que si bien no tuvo el mejor auto de la temporada, llevaba en su mochila un tetracampeonato y una experiencia difícil de igualar. No obstante, superó con éxito las complicaciones y levantó un déficit de puntos que alcanzó su punto máximo en el Gran Premio de los Países Bajos, cuando su colega le sacó 34 unidades.

El piloto británico superó a Max Verstappen y Oscar Piastri en una intensa definición hasta la última fecha del campeonato 2025 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Sin embargo, el camino no inició en febrero de 2025, sino que se remonta a 2019, cuando debutó en la categoría con el equipo papaya. En un proyecto ambicioso liderado por Zak Brown, el corredor se forjó en la Fórmula 2 con un subcampeonato y llegó al primer equipo para devolver los años de gloria a la escudería situada en Woking.

A lo largo de su carrera, uno de los aspectos más cuestionados fue su personalidad y errores en momentos clave: en sus primeras carreras saliendo desde la pole position no logró la victoria y en muchas de ellas perdió la posición tan solo en la largada.

A pesar de ello, en 2025 se vio a un Lando Norris más maduro en lo mental y resiliente ante las adversidades y los fallos propios.

El proceso de Lando Norris en McLaren comenzó en 2019 y un año despupes logró su primer podio en la categoría (Mark Thompson/Pool via REUTERS)

El éxito de Lando Norris explicado desde lo mental

Su punto débil supo ser el aspecto mental en otras temporadas, con equivocaciones en puntos importantes de la temporada. En 2024 tuvo desaciertos sobre el final del campeonato y Max Verstappen aprovechó las oportunidades para cerrar un título que estaba en suspenso.

Un año más tarde, el británico se repuso y se quedó con el título, primero de su carrera: “Jamás lo soñé. Hay quienes saben desde pequeños que van a ser campeones. Mi mentalidad nunca fue así“, reveló en diálogo con Donald McRae a The Guardian.

Hasta su punto máximo, allá por el 7 de diciembre, Norris reveló que batalló internamente y evolucionó desde su primer largada en 2019: “Tenía muchas dudas: ‘¿Merezco estar aquí? ¿Por qué no soy tan bueno como esta gente?’ Sientes que estás haciendo perder el tiempo a los demás. Lo pasé muy mal”, aseguró sobre sus primeros pasos.

Asimismo, confesó que enfrentó el síndrome del impostor y episodios de depresión que pusieron en riesgo su permanencia en la categoría reina del automovilismo.

Norris reconoce el impacto del síndrome del impostor y la depresión en su carrera, remarcando la importancia de la salud mental en la Fórmula 1 (REUTERS/Carla Carniel)

A lo largo de su trayectoria, fue consciente de la necesidad de apoyo y buscó ayuda fuera de su entorno inmediato. Durante momentos difíciles de la temporada pasada, recurrió a atletas de élite de otros deportes para compartir experiencias y aprender estrategias sobre cómo abstraerse de la presión y mantener la autenticidad en la alta competencia. El piloto británico destacó que fueron figuras consagradas en el tenis o el golf.

En la entrevista, aseguró que observa y escucha atentamente los detalles que comparten estos deportistas. En particular, la figura de Rory Mcilroy, quien logró el Grand Slam del deporte el año pasado. “Siempre hay pequeños detalles que se pueden observar y escuchar, especialmente de Rory. Él siempre habla abiertamente de sus dificultades y de las cosas que intenta cuando no funcionan. Eso tiene aún más valor cuando conoces a los atletas”, aseveró sobre la apertura de las adversidades.

El apoyo y el aprendizaje de atletas de élite de otros deportes ayudaron a Norris a gestionar la presión y fortalecer su mentalidad competitiva (REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)

Así recuperó su confianza y superó los bloqueos, tanto por cuestiones internas (como el accidente en el Gran Premio de Canadá) o externas (el fallo del motor en Zandvoort). A partir de su experiencia, identifica la salud mental como un elemento crucial para su vida y también en el rol público en el que se encuentra.

Al ser galardonado con el Laureus como revelación del año, mencionó que es un orgullo estar acompañado de grandes campeones: “De niño jamás lo soñé”. En tanto, lo catalogó como algo más que una estatuilla que puede ser exhibida en su hogar: “Es darme cuenta que mi nombre está junto al de personas increíbles. Es como si fuera parte de su mundo, y eso es maravilloso".

El Laureus al deportista revelación 2025 significa para Norris un reconocimiento a su trayectoria y la superación de adversidades personales y deportivas (REUTERS/Jakub Porzycki)

Cómo encara Lando Norris la temporada 2026

Desde aquel éxito en Abu Dhabi, McLaren sufrió complicaciones para afrontar esta nueva temporada. Con el cambio de reglamento y las modificaciones en los monoplazas, la escudería británica quedó marginada a un segundo plano. Oscar Piastri y Lando Norris se vieron superados por Mercedes y Ferrari, e incluso sufrieron roturas en sus respectivos vehículos.

Actualmente, tras el Gran Premio de Japón, el británico se encuentra a 47 puntos y el australiano a 51 de Kimi Antonelli, actual líder.

Lando Norris se muestra optimista en alcanzar a Mercedes y Kimi Antonelli en la temporada 2026 (REUTERS/Issei Kato)

De este modo, uno de los principales retos ha sido la adaptación a la nueva normativa técnica. Todos los equipos debieron construir chasis y motores completamente nuevos, un cambio que, según Norris, ha dejado a McLaren en desventaja frente a sus rivales más directos, especialmente Mercedes.

“Es muy difícil decirlo porque nunca se sabe cuándo otros equipos van a introducir mejoras. He dejado de intentar adivinar qué va a pasar en la Fórmula 1”, afirmó.

A pesar de la gran diferencia marcada en las primeras tres carreras, se mostró optimista de cara a la reanudación: “Mercedes puede ser atrapado y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que seamos nosotros quienes lo hagamos”.

El campeonato continuará con el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo luego de lo que fueron las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita.