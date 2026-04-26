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La intimidad desconocida de Florencia Peña: un desayuno lleno de risas y cariño con su madre y su hermana

Un video casero permitió asomarse al vínculo especial entre las mujeres de la familia, quienes transforman lo cotidiano en un espectáculo de alegría y amor

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El video muestra a la actriz Flor Peña compartiendo un desayuno con su madre y su hermana. Las tres mujeres posan para selfies en un establecimiento con paredes de ladrillo. Se observan expresiones de alegría y risas, y la actriz realiza un gesto de beso a la cámara. Este contenido corresponde a una publicación de redes sociales.

Florencia Peña tiene la habilidad de convertir una mañana cualquiera en un espectáculo de alegría. En este caso, la actriz compartió un video en su cuenta de Instagram junto a su madre Norma Finoli y su hermana María Belén Peña. En un encuentro cargado de risas y complicidad, la actriz, fiel a su costumbre se encargó de retratar instantes cotidianos, e invitar a sus seguidores a sumarse a ese momento privado, capturando la esencia de una familia que celebra la cercanía y el humor espontáneo.

“Acá estamos las tres, vení acercate”, propone Florencia, mientras su madre y su hermana la rodean con gestos de cariño. La cámara registra el instante, y entre bromas, surge el apodo que sintetiza el espíritu del encuentro: “Las tres locas”. El ambiente distendido permite que los comentarios fluyan sin filtros. “Las amo”, dice Florencia, y con una carcajada, agrega: “No entramos las tres”. El juego con la imagen continúa cuando la hermana, con una sonrisa franca, señala: “Yo salgo un poquito cabezona, no?”. Florencia, sin perder la chispa, responde: “Sí... Y si te hago así”, acercando la cámara al rostro de su hermana para provocar nuevas risas. El ritual concluye con besos al aire y una madre que, tranquila, mira la lente, testigo de la intimidad y la ternura que las une.

Florencia Peña con su hermana María Belén, con quien comparte secretos y risas (Instagram)
Florencia Peña con su hermana María Belén, con quien comparte secretos y risas (Instagram)

El desayuno no es solo una comida compartida; se convierte en escenario de afectos y bromas que revelan la dinámica familiar. Florencia, acostumbrada a exponer su día a día en redes sociales, aprovecha para mostrar la relación con su hermana y su madre, haciendo partícipes a sus seguidores de la calidez que define a su entorno más cercano. El video, lejos de la formalidad, transmite una sensación de hogar, donde el humor y el amor se expresan sin reservas ni guiones.

Al referirse a María Belén, Florencia no duda en destacar su rol fundamental en la familia y su carácter reservado. “Mi hermana: no se parece en nada a mí...”, comentó hace un tiempo entre risas durante una de las grabaciones familiares. María Belén Peña, quien hasta hace poco se mantenía alejada de la exposición mediática, comenzó a aparecer con mayor frecuencia en las publicaciones de Florencia, especialmente desde 2023. En el cumpleaños de 15 de Juan Otero, uno de los hijos de la actriz, Belén se presentó ante la audiencia digital, sumándose a los bailes y las fotos que inmortalizaron esos encuentros.

La vida de María Belén Peña transcurre lejos de las cámaras. Sus cuentas en redes sociales permanecen privadas, y su presencia pública se limita a las historias y publicaciones de su hermana. Lo que se sabe es que ambas mantienen un vínculo estrecho, compartiendo tiempo y celebraciones. Belén es madre de Tobías y Mía, quienes también forman parte del círculo familiar que Florencia suele mostrar en sus redes. En una de esas postales, la actriz expresa: “Mi madre, mi hermana, mis hijos, mis sobrinos. Siempre es hermoso juntarnos. Sea el día que sea. Los amo mucho. Gracias por el amor y las risas que nos unen y nos hacen tan felices”.

El divertido baile de Juan Otero y la madre de Flor Peña que se volvió viral

El núcleo familiar de Florencia Peña se amplía con la presencia constante de su madre, Norma Finoli. En 2025, la actriz decidió presentar un costado más lúdico de Norma a través de un video que la mostró bailando junto a su nieto Juan. La escena, grabada durante unas vacaciones en el Caribe, capturó la energía y la vitalidad de una mujer de 82 años que se mueve al ritmo de Marc Anthony. “Hablemos de mi madre a los 82 años. ¿Podrán?”, escribió Florencia al compartir el video, que rápidamente se volvió viral. La complicidad entre abuela y nieto, la alegría desbordante y la espontaneidad del momento conquistaron a miles de seguidores, que respondieron con mensajes de admiración y ternura.

El desayuno compartido entre Florencia, su madre y su hermana no es un hecho aislado, sino una muestra más de la dinámica familiar que la actriz eligió mostrar públicamente. Los gestos, las risas y las palabras espontáneas evidenciaron un vínculo sólido, donde el amor se expresó en los pequeños momentos. La presencia discreta de María Belén, el protagonismo de Norma y la energía festiva de Florencia confluyeron para crear un retrato entrañable de familia, donde cada integrante aporta su singularidad y su afecto a la construcción de recuerdos compartidos.

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