Juan Manuel Trejo, de jugador a chofer de Uber: "Cuando estás bien, en el fútbol tenés gente que te hace sentir el mejor del mundo"

Su caso se viralizó en las últimas horas por las redes sociales y expuso una realidad detrás del fútbol: ¿alguien prepara a los jugadores para el día en el que las luces de la fama se apagan? "Mi pareja me decía "sos Roberto Carlos, tenés un millón de amigos". Cuando me rompí los cruzados, me operé y cuando me levanté de la cirugía sólo vi a tres personas", explicó