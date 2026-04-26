Histórica actuación de Colombia en el Grand Prix en Rabat: esta fue la cantidad de medallas que acumuló

La selección Colombia de paraatletismo firmó una de sus actuaciones más contundentes del año en el World Para Athletics Grand Prix de Rabat 2026, consolidando un rendimiento de alto nivel con un total de diez medallas: cinco de oro, una de plata y cuatro de bronce. La delegación nacional no solo cumplió con las expectativas que habían sobre ellos, sino que las superó ampliamente.
El momento más destacado de la competencia llegó en la prueba de lanzamiento de jabalina en las clases F37/38, donde Colombia protagonizó un histórico triple podio. José Gregorio Lemos lideró la competencia con un registro de 54,56 metros, una marca que no solo le dio el oro, sino que evidenció su superioridad técnica frente al resto de competidores.
Detrás suyo, Luis Fernando Lucumí aseguró la medalla de plata con un lanzamiento de 51,43 metros, mientras que Levin Moreno Denis completó la exhibición colombiana con el bronce tras alcanzar los 49,15 metros. Este resultado no es menor, pues dominar completamente una prueba de esta categoría refleja profundidad en el talento, planificación deportiva y un proceso consolidado.
Las medallas de oro para Colombia
La jornada continuó con otra actuación sobresaliente en la impulsión de bala F34, donde Mauricio Valencia ratificó su condición como uno de los referentes del para atletismo colombiano. Con una marca de 11,50 metros, Valencia se quedó con la medalla de oro, superando con claridad a rivales como el iraquí Hussein Khafaji y el checo Tomás Horacek. Su victoria no solo suma al medallero, sino que reafirma su regularidad en competencias internacionales, un factor clave en el ciclo paralímpico.
Otro de los nombres que destacó fue el de Tomás Felipe Soto Mina, una de las promesas de la delegación. El atleta tolimense tuvo doble participación durante el fin de semana, logrando inicialmente un quinto lugar en el salto largo unificado (T44/T61/T64), siendo el mejor dentro de su clasificación T64.
Sin embargo, su recompensa llegó en la jabalina F42/F44/F64, donde alcanzó la medalla de bronce con un lanzamiento de 49,42 metros. Este resultado confirma su proyección y su capacidad para competir en múltiples pruebas.
Medallero oficial de la selección Colombia de Atletismo en Rabat 2026
Medallas de oro:
Xiomara Saldarriaga – Disco F38
Andrés Felipe Mosquera – Disco F44
Diego Meneses – Jabalina F34
José Gregorio Lemos – Jabalina F38
Medallas de plata:
Mauricio Valencia – Bala F34
Luis Fernando Lucumí – Bala F34
Medallas de bronce:
Mauricio Valencia – Jabalina F34
Mayerli Buitrago Ariza – Bala F41
Tomás Soto Mina – Jabalina F64
Levin Moreno – Bala F345
Tomás Felipe Soto Mina – Salto Largo T64.
En jornadas previas, Colombia ya había mostrado señales de su fortaleza colectiva. Diego Fernando Meneses se colgó el oro en la jabalina F34 con una marca de 38,29 metros, superando ampliamente a Hussein Khafaji, quien registró 35,98 metros. En esa misma prueba, Mauricio Valencia volvió a subirse al podio con un bronce tras lanzar 35,95 metros, demostrando versatilidad y consistencia en distintas modalidades.
Por su parte, Mayerli Buitrago Ariza aportó otra medalla al ubicarse tercera en la impulsión de bala F41, con un registro de 9,38 metros. La prueba fue liderada por la china Xie Nana y la tunecina Raoua Tlili, ambas con marcas de 9,48 metros, lo que evidencia el alto nivel competitivo en esta categoría.
El balance final deja a Colombia en el quinto lugar del medallero general, una posición que refleja no solo los resultados obtenidos, sino también la competitividad frente a potencias tradicionales del para atletismo. Más allá de las cifras, lo ocurrido en Rabat representa un punto de consolidación para varios atletas y una plataforma de crecimiento para las nuevas figuras.