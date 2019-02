Esta dificultad para atraer los capitales del exterior se refleja en el alto nivel del riesgo país. "La variable más importante es el riesgo país. El problema de fondo es que es muy alto. Mientras no baje, el nivel de actividad no puede arrancar porque si arrancan las importaciones se amplía el déficit de cuenta corriente, necesitás más dólares y el mercado no los presta", dijo Martín Vauthier, de EcoGo.