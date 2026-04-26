Cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona corrupción y uso indebido de fondos públicos en Honduras durante homilía dominical

Las denuncias del cardenal han reactivado debates en la opinión pública sobre la necesidad de mejorar los sistemas de control y rendición de cuentas en Honduras. EFE/Humberto Espinoza/Archivo

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga volvió a colocar en el centro del debate nacional el tema de la corrupción en Honduras durante su homilía dominical, en la que realizó una serie de cuestionamientos directos contra funcionarios y exfuncionarios públicos.

En su mensaje, el religioso criticó el uso de recursos del Estado y señaló que existen casos en los que fondos de instituciones públicas sean desviados para fines personales o utilizados de manera indebida. Entre las entidades mencionadas figura el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), así como otros organismos del sector público.

El cardenal fue categórico al afirmar: “Dios los llama ladrones porque se apropian de lo que no les pertenece a todos”, y acusó a estos actores de “despojar al pueblo” de recursos esenciales.

El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez EFE/Gustavo Amador

Rodríguez Maradiaga amplió sus señalamientos hacia el uso de fondos de instituciones de previsión social, haciendo referencia nuevamente al INPREMA y a otras entidades del Estado, donde, según afirmó, se habrían tomado decisiones financieras contrarias al interés público.

Durante su intervención, el cardenal mencionó supuestos pagos a personas extranjeras, vinculadas a actividades que calificó como “espionaje” y “maldad”, sin detallar nombres ni contratos específicos. Estas declaraciones se enmarcan dentro de un contexto amplio de denuncias por opacidad en la gestión de recursos públicos en el país.

El cardenal fue más allá al describir a los responsables de estos actos como “ladrones” y “bandidos”, e insistió en que estas prácticas no solo constituyen corrupción administrativa, sino que representan una forma de violencia estructural contra la población más vulnerable.

Corrupción histórica

Honduras ha enfrentado numerosos escándalos relacionados con el manejo de fondos en instituciones estatales, incluyendo sectores como salud, seguridad social y programas de inversión pública, siendo la corrupción uno de los principales ejes del debate público durante la última década.

Estos casos han generado investigaciones nacionales e internacionales y movilizaciones ciudadanas que exigen mayor transparencia, rendición de cuentas y reformas estructurales. El INPREMA ha sido citado en diferentes momentos en las discusiones sobre el manejo de fondos de pensiones y su administración.

Las declaraciones de Rodríguez Maradiaga provocan reacciones divididas en la sociedad .EFE/Gustavo Amador

La Iglesia católica mantiene una postura crítica frente a la corrupción, posicionándose como referente moral en el debate público. Las homilías de Rodríguez Maradiaga suelen contar con amplia cobertura mediática y provocar reacciones tanto en el ámbito político como en la sociedad civil, debido a su influencia dentro y fuera del país.

Aunque las declaraciones de este domingo no incluyeron nombres de funcionarios o expedientes específicos, su tono y alcance reabren la discusión sobre la responsabilidad en el manejo de recursos estatales y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional.

En las redes sociales y espacios de opinión pública, estas declaraciones suelen generar tanto respaldo como críticas, especialmente por la manera directa en la que el cardenal aborda asuntos de alta sensibilidad política.

El mensaje del cardenal se suma a una serie de pronunciamientos de la Iglesia católica en Honduras sobre la ética en la función pública, en un país donde la confianza ciudadana en las instituciones sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema democrático.