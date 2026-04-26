Honduras

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona corrupción y uso indebido de fondos públicos en Honduras durante homilía dominical

La Iglesia católica refuerza su postura ética y su papel como referente moral ante la corrupción y el deterioro de la confianza en las instituciones públicas.

Guardar
Las denuncias del cardenal han reactivado debates en la opinión pública sobre la necesidad de mejorar los sistemas de control y rendición de cuentas en Honduras. EFE/Humberto Espinoza/Archivo
Las denuncias del cardenal han reactivado debates en la opinión pública sobre la necesidad de mejorar los sistemas de control y rendición de cuentas en Honduras. EFE/Humberto Espinoza/Archivo

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga volvió a colocar en el centro del debate nacional el tema de la corrupción en Honduras durante su homilía dominical, en la que realizó una serie de cuestionamientos directos contra funcionarios y exfuncionarios públicos.

En su mensaje, el religioso criticó el uso de recursos del Estado y señaló que existen casos en los que fondos de instituciones públicas sean desviados para fines personales o utilizados de manera indebida. Entre las entidades mencionadas figura el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), así como otros organismos del sector público.

El cardenal fue categórico al afirmar: “Dios los llama ladrones porque se apropian de lo que no les pertenece a todos”, y acusó a estos actores de “despojar al pueblo” de recursos esenciales.

El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez EFE/Gustavo Amador
El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez EFE/Gustavo Amador

Rodríguez Maradiaga amplió sus señalamientos hacia el uso de fondos de instituciones de previsión social, haciendo referencia nuevamente al INPREMA y a otras entidades del Estado, donde, según afirmó, se habrían tomado decisiones financieras contrarias al interés público.

Durante su intervención, el cardenal mencionó supuestos pagos a personas extranjeras, vinculadas a actividades que calificó como “espionaje” y “maldad”, sin detallar nombres ni contratos específicos. Estas declaraciones se enmarcan dentro de un contexto amplio de denuncias por opacidad en la gestión de recursos públicos en el país.

El cardenal fue más allá al describir a los responsables de estos actos como “ladrones” y “bandidos”, e insistió en que estas prácticas no solo constituyen corrupción administrativa, sino que representan una forma de violencia estructural contra la población más vulnerable.

Corrupción histórica

Honduras ha enfrentado numerosos escándalos relacionados con el manejo de fondos en instituciones estatales, incluyendo sectores como salud, seguridad social y programas de inversión pública, siendo la corrupción uno de los principales ejes del debate público durante la última década.

Estos casos han generado investigaciones nacionales e internacionales y movilizaciones ciudadanas que exigen mayor transparencia, rendición de cuentas y reformas estructurales. El INPREMA ha sido citado en diferentes momentos en las discusiones sobre el manejo de fondos de pensiones y su administración.

Las declaraciones de Rodríguez Maradiaga provocan reacciones divididas en la sociedad .EFE/Gustavo Amador
Las declaraciones de Rodríguez Maradiaga provocan reacciones divididas en la sociedad .EFE/Gustavo Amador

La Iglesia católica mantiene una postura crítica frente a la corrupción, posicionándose como referente moral en el debate público. Las homilías de Rodríguez Maradiaga suelen contar con amplia cobertura mediática y provocar reacciones tanto en el ámbito político como en la sociedad civil, debido a su influencia dentro y fuera del país.

Aunque las declaraciones de este domingo no incluyeron nombres de funcionarios o expedientes específicos, su tono y alcance reabren la discusión sobre la responsabilidad en el manejo de recursos estatales y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional.

En las redes sociales y espacios de opinión pública, estas declaraciones suelen generar tanto respaldo como críticas, especialmente por la manera directa en la que el cardenal aborda asuntos de alta sensibilidad política.

El mensaje del cardenal se suma a una serie de pronunciamientos de la Iglesia católica en Honduras sobre la ética en la función pública, en un país donde la confianza ciudadana en las instituciones sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema democrático.

Temas Relacionados

HondurasCorrupciónCardenalINPREMAGobiernoExfuncionarios

Últimas Noticias

Honduras: Advierten a empresas a no incumplir Ley de Empleo a Tiempo Parcial

Las autoridades señalaron que las faltas económicas, como el no pago de derechos laborales, pueden acarrear multas de hasta el 25 % de los montos adeudados

Honduras: Advierten a empresas a no incumplir Ley de Empleo a Tiempo Parcial

Honduras refuerza control contra la plaga de langosta voladora para proteger los cultivos

Las medidas puestas en marcha integran monitoreo aéreo, formación para equipos técnicos y cooperación de expertos internacionales en favor de la contención y manejo oportuno de un desafío que afecta cultivos estratégicos

Honduras refuerza control contra la plaga de langosta voladora para proteger los cultivos

Idelma Delgado, la soldado salvadoreña que impuso un récord nacional en maratón

La atleta salvadoreña logra una marca histórica de 2:47:32 en la maratón de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid, superando un registro vigente desde 1988 y alcanzando el noveno lugar entre más de dos mil ochocientas corredoras

Idelma Delgado, la soldado salvadoreña que impuso un récord nacional en maratón

República Dominicana intercepta cargamento de marihuana sintética oculto en electrodomésticos procedentes de Miami

Una operación coordinada permitió descubrir más de un millar de paquetes de presunta droga sintética en un contenedor que arribó desde Miami, evidenciando los nuevos métodos del narcotráfico internacional para evadir controles aduaneros y portuarios

República Dominicana intercepta cargamento de marihuana sintética oculto en electrodomésticos procedentes de Miami

Objetos prohibidos son incautados en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Guatemala

En las últimas horas, la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel fue intervenida por las autoridades, sumándose a una serie de requisas que iniciaron el día anterior en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde también se decomisaron drogas y dispositivos electrónicos.

Objetos prohibidos son incautados en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Guatemala

TECNO

La batería del celular Android se descarga rápido: prueba estos trucos antes de llamar a un técnico

La batería del celular Android se descarga rápido: prueba estos trucos antes de llamar a un técnico

Así es cómo las copias de seguridad y los centros de datos pueden salvar una empresa tras un ciberataque

Tener la mejor calidad de audio Bluetooth es posible con este ajuste oculto en el celular

Los nombres masculinos más populares para un bebé nacido en mayo de 2026, según la IA

Mercado de criptomonedas hoy: precios y expectativas este domingo 26 de abril ante la reunión del FOMC

ENTRETENIMIENTO

Una sobredosis y un golpe casi fatal: Mick Jagger engañó a la muerte en dos ocasiones

Una sobredosis y un golpe casi fatal: Mick Jagger engañó a la muerte en dos ocasiones

Todo sobre “Un amor que no se agota”, el nuevo k-drama entre lo más visto en Netflix

Michael Jackson y la vez que Oprah le preguntó si era virgen: “Soy un caballero”

“Michael” superó a “Bohemian Rhapsody” en taquilla y ya es el biopic musical con mejor apertura de la historia

Brenda Song revela cómo “Mario Kart” une su matrimonio con Macaulay Culkin

MUNDO

La Casa Real británica confirmó que el viaje del rey Carlos III a Estados Unidos se mantiene pese al incidente en Washington

La Casa Real británica confirmó que el viaje del rey Carlos III a Estados Unidos se mantiene pese al incidente en Washington

Netanyahu acusó al grupo terrorista Hezbollah de “desmantelar” el alto el fuego en Líbano y ordenó nuevos ataques

Frank Sinatra y Marilyn Monroe inspiran el renacimiento del Cal Neva Lodge: casino, spa y túneles secretos

La razón detrás del récord de meteoritos en los cielos de marzo sorprende a la comunidad científica

Benjamin Netanyahu afirmó que el grupo terrorista Hezbollah está desmantelando el alto al fuego en Líbano