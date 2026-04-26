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Los mejores memes del histórico Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires: argentinidad, el sueño llamado Fórmula 1 y Boca

Miles de fanáticos coparon Palermo para ver al piloto de Alpine en una exhibición inolvidable, donde las redes explotaron con humor, vibraron con volver a tener un Gran Premio en el país y la conexión futbolera con el Xeneize

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El Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires no solo marcó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles argentinas después de 14 años, sino que también se transformó en un fenómeno viral de argentinidad. Más de 500 mil personas (algunas fuentes hablan de 600 mil) convirtieron Palermo en una fiesta, en una jornada atravesada por banderas celestes y blancas, cánticos, selfies y la típica picardía argentina que inundó las redes con memes y chistes sobre el evento.

Las imágenes de Colapinto haciendo donas con el Lotus E20, el humo cubriendo las avenidas y los mecánicos apagando el fuego tras la última vuelta se multiplicaron en X (Twitter), donde los usuarios celebraron el “quilombo hermoso” y la “locura argenta” de ver a un Fórmula 1 rugiendo en pleno centro porteño. Los balcones llenos de vecinos, las tribunas improvisadas y las reacciones espontáneas de la multitud alimentaron una narrativa nacional que mezcla humor, pasión y nostalgia.

Durante la exhibición, Colapinto pidió “que vuelva la Fórmula 1” y aseguró: “Somos el mejor país del mundo y está bueno que lo demostremos así”. Sus palabras se sumaron a la ola de mensajes que, desde las redes, reclamaron el regreso del Gran Premio de Argentina, con memes que compararon la convocatoria con finales de fútbol y hasta con fiestas patrias. El propio Colapinto, que se define como un hincha fanático de Boca Juniors, no perdió oportunidad de saludar al público “como en la Bombonera”, moviendo el brazo en el micro descapotable. Varios jugadores de Boca estuvieron presentes en el box junto al piloto, reforzando la conexión entre el automovilismo y la pasión futbolera.

La argentinidad se expresó en cada detalle: desde los memes sobre la abuela de Colapinto en la pista, pasando por el mate en la previa, hasta el homenaje a Fangio con la mítica Flecha de Plata. Los fanáticos cantaron, flamearon banderas y llenaron los balcones para no perderse el espectáculo, mientras la organización y la Policía desplegaban un operativo inédito para un evento de automovilismo.

Colapinto no solo cumplió su sueño personal, sino que alimentó el sueño colectivo de volver a ver a la Fórmula 1 en el país. Las redes, las tribunas y la calle coincidieron en un mensaje: la pasión argentina por el automovilismo está viva, el deseo de tener un Gran Premio sigue intacto y la mezcla de memes, folklore y fanatismo marca el pulso de una jornada que ya es historia.

Los mejores memes y reacciones del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires:

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