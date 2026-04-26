El posteo de Messi en medio del partido del UE Cornellà, el club que compró: “¡Vamos!”

El posteo de Messi

A mediados de abril, Lionel Messi se convirtió en propietario del 85,05% de las acciones de la UE Cornellà. El astro argentino, actualmente en el Inter Miami, sigue activo el desarrollo del club español, pese a residir fuera de España.

Durante la jornada 32 del Grupo 5, Messi compartió en Instagram una imagen donde se lo observa siguiendo en streaming el partido entre Cornellà y Europa B (fue derrota 2 a 1), reforzando públicamente su implicación con el proyecto.

El club, que juega en la Tercera RFEF y actualmente está posicionado en los puestos de playoff de ascenso a Segunda RFEF, recibió de este modo una señal de respaldo directo de su máximo accionista. “¡Vamos!“, escribió el zurdo rosarino.

El impacto tras la adquisición del UE Cornellà por parte de Lionel Messi se hizo visible inmediatamente, posicionando al modesto club catalán en el centro de la escena mediática internacional y generando un salto inesperado en su proyección.

La alineación del UE Cornellà

La llegada del astro argentino como nuevo propietario disparó la atención global hacia la entidad, que experimentó en cuestión de horas un cambio estructural en su presencia digital y un fenómeno sin precedentes en su base de seguidores, apuntalando además las expectativas institucionales y sociales de la ciudad.

Uno de los indicios más concretos del impacto de Messi se reflejó en las redes sociales. Según reportó Mundo Deportivo, el club pasó de aproximadamente 40.000 seguidores a más de 600.000 usuarios en Instagram tras el anuncio, superando así a equipos de la Primera División como RCD Espanyol, Getafe CF y RCD Mallorca. De este modo, el Cornellà ascendió al tercer puesto entre los equipos catalanes con mayor número de seguidores, solo detrás del FC Barcelona y el Girona FC.

El proyecto de Lionel Messi con el Unió Esportiva Cornellà abre una nueva etapa en su carrera, ahora como inversor y dirigente en España.

Esta inversión se integra en un portafolio deportivo que ya incluye intereses en el Inter Miami, donde es jugador franquicia y capitán, en el Deportivo LSM de Uruguay en sociedad con Luis Suárez y en el Leones de Rosario, institución fundada por su círculo familiar y participante de los torneos oficiales de la AFA. Sin embargo, la operación con el Cornellà constituye el primer caso de propiedad integral de un club para Messi, un emprendimiento fundamental que inicia bajo su dirección.

Entre los antecedentes más destacados en el recorrido de la UE Cornellà se encuentra su enfrentamiento contra el Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey durante la temporada 2014/15, hito que figura como uno de los partidos más relevantes en la memoria de la institución.

Entre 2020 y 2024, el equipo compitió en la Primera RFEF, el escalón más alto alcanzado hasta ahora en la estructura semiprofesional española.

El Estadio Nou Municipal de Cornellà, sede del club, ofrece una capacidad para 1.500 personas. El predio incluye una cancha de fútbol de once, dos campos anexos de fútbol siete y una zona específica destinada al entrenamiento de porteros, todas estas superficies de césped artificial de nueva generación.

El trabajo en divisiones inferiores ha sido un rasgo característico del club. A lo largo de su historia, han surgido talentos que luego trascendieron a ligas internacionales, entre ellos David Raya (actual arquero del Arsenal y la selección española), Jordi Alba (ex compañero de Messi en Barcelona e Inter Miami), Javi Puado (capitán del RCD Espanyol), Keita Baldé (internacional por Senegal) y Aitor Rubial (capitán del Real Betis), así como Ilie Sánchez, dos veces seleccionado para el MLS All-Star.

En cuanto a lo futbolístico, Messi viene de ser parte del empate 1-1 entre el Inter Miami y New England por la MLS. Las Garzas se encuentran segundas en la Conferencia Este con 19 puntos, a tres unidades del Nashville SC, que tiene un partido menos.