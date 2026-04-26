Deportes

El posteo de Messi en medio del partido del UE Cornellà, el club que compró: “¡Vamos!”

El astro argentino siguió a la distancia el rendimiento del equipo español que milita en la Tercera RFEF

Guardar
El posteo de Messi
El posteo de Messi

A mediados de abril, Lionel Messi se convirtió en propietario del 85,05% de las acciones de la UE Cornellà. El astro argentino, actualmente en el Inter Miami, sigue activo el desarrollo del club español, pese a residir fuera de España.

Durante la jornada 32 del Grupo 5, Messi compartió en Instagram una imagen donde se lo observa siguiendo en streaming el partido entre Cornellà y Europa B (fue derrota 2 a 1), reforzando públicamente su implicación con el proyecto.

El club, que juega en la Tercera RFEF y actualmente está posicionado en los puestos de playoff de ascenso a Segunda RFEF, recibió de este modo una señal de respaldo directo de su máximo accionista. “¡Vamos!“, escribió el zurdo rosarino.

El impacto tras la adquisición del UE Cornellà por parte de Lionel Messi se hizo visible inmediatamente, posicionando al modesto club catalán en el centro de la escena mediática internacional y generando un salto inesperado en su proyección.

La alineación del UE Cornellà
La alineación del UE Cornellà

La llegada del astro argentino como nuevo propietario disparó la atención global hacia la entidad, que experimentó en cuestión de horas un cambio estructural en su presencia digital y un fenómeno sin precedentes en su base de seguidores, apuntalando además las expectativas institucionales y sociales de la ciudad.

Uno de los indicios más concretos del impacto de Messi se reflejó en las redes sociales. Según reportó Mundo Deportivo, el club pasó de aproximadamente 40.000 seguidores a más de 600.000 usuarios en Instagram tras el anuncio, superando así a equipos de la Primera División como RCD Espanyol, Getafe CF y RCD Mallorca. De este modo, el Cornellà ascendió al tercer puesto entre los equipos catalanes con mayor número de seguidores, solo detrás del FC Barcelona y el Girona FC.

El proyecto de Lionel Messi con el Unió Esportiva Cornellà abre una nueva etapa en su carrera, ahora como inversor y dirigente en España.

Esta inversión se integra en un portafolio deportivo que ya incluye intereses en el Inter Miami, donde es jugador franquicia y capitán, en el Deportivo LSM de Uruguay en sociedad con Luis Suárez y en el Leones de Rosario, institución fundada por su círculo familiar y participante de los torneos oficiales de la AFA. Sin embargo, la operación con el Cornellà constituye el primer caso de propiedad integral de un club para Messi, un emprendimiento fundamental que inicia bajo su dirección.

Entre los antecedentes más destacados en el recorrido de la UE Cornellà se encuentra su enfrentamiento contra el Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey durante la temporada 2014/15, hito que figura como uno de los partidos más relevantes en la memoria de la institución.

Entre 2020 y 2024, el equipo compitió en la Primera RFEF, el escalón más alto alcanzado hasta ahora en la estructura semiprofesional española.

El Estadio Nou Municipal de Cornellà, sede del club, ofrece una capacidad para 1.500 personas. El predio incluye una cancha de fútbol de once, dos campos anexos de fútbol siete y una zona específica destinada al entrenamiento de porteros, todas estas superficies de césped artificial de nueva generación.

El trabajo en divisiones inferiores ha sido un rasgo característico del club. A lo largo de su historia, han surgido talentos que luego trascendieron a ligas internacionales, entre ellos David Raya (actual arquero del Arsenal y la selección española), Jordi Alba (ex compañero de Messi en Barcelona e Inter Miami), Javi Puado (capitán del RCD Espanyol), Keita Baldé (internacional por Senegal) y Aitor Rubial (capitán del Real Betis), así como Ilie Sánchez, dos veces seleccionado para el MLS All-Star.

En cuanto a lo futbolístico, Messi viene de ser parte del empate 1-1 entre el Inter Miami y New England por la MLS. Las Garzas se encuentran segundas en la Conferencia Este con 19 puntos, a tres unidades del Nashville SC, que tiene un partido menos.

Temas Relacionados

Lionel MessiUE Cornelladeportes-argentina

Últimas Noticias

Los mejores memes del histórico Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires: argentinidad, el sueño llamado Fórmula 1 y Boca

Miles de fanáticos coparon Palermo para ver al piloto de Alpine en una exhibición inolvidable, donde las redes explotaron con humor, vibraron con volver a tener un Gran Premio en el país y la conexión futbolera con el Xeneize

Los mejores memes del histórico Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires: argentinidad, el sueño llamado Fórmula 1 y Boca

Psicología, ciencia y mentalidad ganadora: los pilares que construyeron el regreso del Coventry City a la Premier League

De la mano de Frank Lampard y una cultura renovada, el club inglés recuperó su lugar en la máxima categoría tras su descenso en 2001

Psicología, ciencia y mentalidad ganadora: los pilares que construyeron el regreso del Coventry City a la Premier League

“¿Merezco estar aquí?”: cómo Lando Norris lidió con la salud mental para conseguir el campeonato de la Fórmula 1

El británico alcanzó su primer título en 2025 con McLaren y en una entrevista reveló cómo superó las adversidades

“¿Merezco estar aquí?”: cómo Lando Norris lidió con la salud mental para conseguir el campeonato de la Fórmula 1

Historia pura: las joyas que estuvieron exhibidas durante la histórica presentación de Colapinto en Buenos Aires

El argentino de Alpine comandó el retorno de un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires tras 14 años, en un evento que contó con otros icónicos vehículos

Historia pura: las joyas que estuvieron exhibidas durante la histórica presentación de Colapinto en Buenos Aires

El ataque de furia de Esteban Andrada en España: el video con la impactante trompada que le pegó a un rival tras su expulsión

El violento gesto del arquero argentino contra Jorge Pulido en los minutos finales desató una batalla campal y dejó a su equipo con un panorama crítico

El ataque de furia de Esteban Andrada en España: el video con la impactante trompada que le pegó a un rival tras su expulsión
DEPORTES
El posteo de Messi en medio del partido del UE Cornellà, el club que compró: “!Vamos!”

El posteo de Messi en medio del partido del UE Cornellà, el club que compró: “!Vamos!”

Psicología, ciencia y mentalidad ganadora: los pilares que construyeron el regreso del Coventry City a la Premier League

“¿Merezco estar aquí?”: cómo Lando Norris lidió con la salud mental para conseguir el campeonato de la Fórmula 1

Historia pura: las joyas que estuvieron exhibidas durante la histórica presentación de Colapinto en Buenos Aires

El ataque de furia de Esteban Andrada en España: el video con la impactante trompada que le pegó a un rival tras su expulsión

TELESHOW
Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

La despedida a Adolfo Aristarain: Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y el mundo artístico homenajean al director en las redes

Murió Adolfo Aristarain, emblemático director argentino, a los 82 años

Franco Colapinto y Maia Reficco, juntos en los boxes del Road Show: el romance que ya no se oculta

La intimidad desconocida de Florencia Peña: un desayuno lleno de risas y cariño con su madre y su hermana

INFOBAE AMÉRICA

El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

Valeria Castro: “Estoy orgullosa de haber puesto un límite a lo que el capitalismo exige”

A 120 años del milagro de la Virgen Dolorosa: la imagen que “parpadeó” y conmocionó Ecuador

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona corrupción y uso indebido de fondos públicos en Honduras durante homilía dominical

República Dominicana inaugura circuito vial de 49,2 km en Bajo Yuna