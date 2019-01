"El RIPTE es el promedio de los aumentos salariales a nivel nacional que termina siendo ineficaz para la actualización del Monotributo porque no contempla los movimiento de la inflación y de la actividad económica. Se producen desfasajes: en un momento de sueldos por encima de la inflación, el Monotributo va a aumentar demasiado y no necesariamente va a acompañar el aumento de sus costos. Y en momentos de alta inflación genera un desfasaje que empuja a muchos monotributistas a salirse del régimen, sin tener en cuenta que su aumento en la facturación no se corresponde a un aumento de su capacidad contributiva", detalló Iván Sasovsky, especialista en temas tributarios y CEO de Sasovsky & Asociados.