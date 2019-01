Según la vision del director de la consultora Analytica Rodrigo Alvarez, "el segundo esquema ideado entre el gobierno y el FMI fracasó al no poder comprar dólares el BCRA y tampoco poder reducir de manera apreciable ni las tasas ni el riesgo país. Y lo más probable es que funcione aún peor a medida que pasen los meses. Es un error creer que porque hay una relativa calma en los mercados el programa económico esta vigente. Está caído. Y no puede ser resucitado. Si las autoridades no lo reemplazan por uno más innovador es probable que los propios mercados se encarguen de hacerlo de una manera que puede ser muy desordenada y el gran interrogante es que pasará con el dolar y la inflación".