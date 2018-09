A pesar de las preocupaciones que existen entre algunos desgastados argentinos, el país no está mirando a la cara otro 2001 y no debería defaultear en ningún tiempo cercano, de acuerdo con Martín Vauthier, un economista en la consultora Eco Go basado en Buenos Aires. Eso se debe a que su cronograma de pagos es manejable a lo largo del próximo año y mucha de la deuda es en pesos, no dólares, dijo.