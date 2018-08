Finalmente, Gustavo Neffa, de Research for Trader, define como "positivo" el pedido del Gobierno al FMI para cerrar si programa financiero para 2019. "Pero no hay aún en el mercado una fuerte reacción bajista del dólar. Está neutro en el spot y algo para abajo en futuros. Los bonos tampoco están reaccionando bien", asegura analizando los primeros datos de la apertura de los mercados. "Esto tampoco va a cambiar la macro. Es preocupante que no reaccione el mercado de renta fija ante el anuncio. El Gobierno dice que ese despeja el horizonte y que el 'miedo' debería bajar para los próximos 14 meses, pero hay que verlo reflejado. Además, aun no hay monto. Se supone que serán entre $8.000 y 12.000 millones de disponibilidad de fondo ya otorgados", detalla el analista