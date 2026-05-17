Qué es la polenta: beneficios, valor nutricional, cómo prepararla e ideas para incluirla en tu dieta

Polenta. (Freepik)

Los hidratos de carbono son una de las principales fuentes de energía para el organismo y desempeñan un papel fundamental dentro de una dieta equilibrada. Aunque en los últimos años algunos han sido cuestionados, como pueden ser el pan o la pasta, lo cierto es que existen alimentos con un perfil nutricional muy interesante.

Entre todas las opciones, hay una muy llamativa: la polenta. Se trata de un alimento elaborado a partir de harina de maíz que, aunque durante años ha sido más habitual en países como Italia o Argentina, cada vez gana más presencia en otros lugares, como es el ejemplo de España.

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Cabe destacar que es fácil de preparar y muy versátil, ya que puede adaptarse a diferentes recetas e ingredientes. Además, es un hidrato de carbono muy interesante, ya que es muy saciante y no es especialmente calórico.

Beneficios y valor nutricional

Uno de los principales beneficios de la polenta es que aporta hidratos de carbono complejos, fundamentales para obtener energía de forma progresiva y mantener una mayor sensación de saciedad. Por otra parte, al elaborarse a base de maíz, contiene poca grasa y puede formar parte de una dieta saludable.

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Según explica el portal especializado Healthline, la polenta también destaca por contener antioxidantes presentes en el maíz, como los carotenoides, relacionados con la protección celular. Asimismo, se trata de un alimento sin gluten, por lo que puede ser una alternativa interesante para personas celíacas o con intolerancia.

Aperitivo de polenta

En cuanto a su valor nutricional, una ración cocida de polenta elaborada únicamente con agua aporta alrededor de 70 calorías por cada 100 gramos, además de carbohidratos, pequeñas cantidades de proteína y fibra.

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No obstante, los expertos recuerdan que su perfil nutricional dependerá también de cómo se prepare y de los ingredientes que la acompañen, ya que muchas recetas incluyen queso, mantequilla o salsas que aumentan considerablemente las calorías del plato.

Cómo preparar polenta

Para preparar este alimento de la forma más saludable, se puede hacer únicamente con agua. Para ello, basta con hervir agua con una pizca de sal e ir incorporando poco a poco la harina de maíz mientras se remueve constantemente para evitar grumos.

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Tras varios minutos de cocción, la mezcla adquiere una textura cremosa y espesa. A partir de ahí, puede servirse directamente como acompañamiento o dejarse enfriar para que gane más consistencia.

Cómo incluir la polenta en la dieta

La polenta puede incorporarse fácilmente en diferentes comidas gracias a su capacidad para combinar con numerosos ingredientes. Una de las opciones más habituales es utilizarla como acompañamiento de verduras, carne o pescado, sustituyendo a otros alimentos como las patatas o el arroz.

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También puede servirse en formato más cremoso o dejarse enfriar para cortarla en porciones y cocinarla posteriormente a la plancha o al horno. De esta manera, se convierte en una alternativa muy práctica para variar los menús semanales.

Ten en cuenta que muchas personas la usan como sustituto del pan, lo que puede darte paso a la creatividad para incluirla en diferentes recetas. En muchos casos, se suele usar para complementar estofados.

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