Miguel Ángel Boggiano, director de Carta Financiera, dijo que "la perspectiva del mercado es claramente bajista, así que no considero que sea momento de compra, porque el riesgo a asumir no vale la pena. El mercado más que nunca está evaluando probablemente que la Argentina va a tener que reestructurar su deuda, porque no que claro cómo el Gobierno va a pagar los vencimientos después de 2020″.