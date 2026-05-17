Acierto en la expulsión del jugador del Deportes Tolima y equivocación en la tarjeta roja a Cristian Arango de Nacional: esto dicen los analistas arbitrales

Andrés Rojas, el árbitro que estará por Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, expulsó a Anderson Angulo y Cristian Arango - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La expulsión de Anderson Angulo marcó el desarrollo del partido Deportes Tolima ante Atlético Nacional en la ida de la semifinal de la Liga colombiana, disputada en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el equipo local cayó 0-1.

Según el análisis del José Borda, el árbitro Andrés Rojas mostró la segunda tarjeta amarilla a Angulo luego de que, en la jugada, el defensa tocara primero el balón antes de un ligero contacto con Rengifo. Para Borda, “no era falta y menos amarilla”, por lo que a su juicio la decisión fue un error del juez bogotano.

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Entretanto, la cuenta de X, @ElVarCentral, defendió la decisión del juez central al ponderar la temeridad con la que se lanzó el defensor central del Deportes Tolima. Además, la cuenta también resaltó que la decisión del colegiado fue la de mostrar una segunda tarjeta amarilla, antes de que mostrar la tarjeta roja directa.

Momento en el que Juan Manuel Rengifo cae el piso tras la patada de Anderson Angulo en el partido Nacional vs. Tolima - crédito Win Sports

“Antes que nada, la jugada si puede ser considerada falta. La entrada de Angulo tiene vehemencia y aunque saca el balón, con el otro pie se lleva a Rengifo, es imprudente. Ahora: ¿Es temerario? 🟨. Para mí está al límite y puedo entender la decisión de Rojas.

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Es que el lance de Angulo es bastante impetuoso. Rengifo incluso ni siquiera alcanzó a saltar del todo y absorbió la entrada con la velocidad que llevaba. No he leído nada, seguramente hay escándalo en redes pero para mí es una jugada con componentes muy subjetivos.

Además no fue roja directa, fue expulsado por doble amarilla. Recordemos que esas segundas amarillas solo se podrán revisar vía VAR a partir del Mundial".

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Las consecuencias de la sanción se hicieron notar tras el encuentro. El entrenador de Tolima, Lucas González, criticó públicamente el arbitraje en rueda de prensa, recordando episodios previos con el mismo juez y señalando que “el árbitro condiciona a uno de los dos equipos” en partidos de ese nivel. Además, el mediocampista Sebastián Guzmán expresó su malestar con declaraciones en las que insinuó conocimiento previo de que situaciones como esta podían ocurrir: “Sabía que esto iba a pasar. Yo vengo de allá y yo sé cómo es”, afirmó ante los medios.

Momento en el que Cristian Arango pisa al jugador del Deportes Tolima en la semifinal de ida de la Liga BetPlay - crédito Win Sports

En el cierre del partido, se registró otra situación polémica cuando Chicho Arango recibió la tarjeta roja por una falta sobre un rival. De acuerdo con Borda, el VAR recomendó al árbitro que no expulsara a Arango, ya que el contacto fue pie con pie y solo ameritaba amonestación. Sin embargo, Rojas mantuvo su decisión y mostró la roja, lo que el analista interpretó como un intento de “compensar” la sanción previa a Angulo.

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La cuenta de X, @ElVarCentral, coincidió con esta interpretación acusando que el pisotón de Cristian Arango fue a un costado del guayo y no en una de las zonas consideradas como sensibles en la reglamentación: “NO ERA ROJA: En esta acción si veo un error claro de Andrés Rojas. No hay punto de contacto como para considerar la jugada como juego brusco y grave. “Chicho” Arango pisó al jugador del Tolima por el lado del guayo. Acción máximo de amarilla".

Infracción de Brayan Rovira contra Nicolás Rodríguez en el partido entre Deportes Tolima vs. Atlético Nacional - crédito Redes sociales

En los últimos minutos del partido, Brayan Rovira se salvó de ser el segundo expulsado en su equipo, luego de cruzar por atrás a Nicolás Rodríguez cuando este ganó en velocidad al volante y cuando se disponía ir de frente al arco. Andrés Rojas consideró que no era falta, pese a que en la repetición quedó claro cuando el jugador del Deportes Tolima tropezó la pierna del atacante, generando la zancadilla y cortando un avance que pudo terminar en gol. Rovira tenía amarilla, por lo que hubiera sido la segunda y hubiese tenido que ver la tarjeta roja.

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