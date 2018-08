"Es bastante grande el impacto de la devaluación, lo que no se sabe es que porcentaje exacto pasará a precios porque depende de muchas variables. Cuando tenés una baja en el nivel de actividad se disminuye el traslado. Pero siempre termina impactando, sobre todo en países muy dolarizados como la Argentina, no tanto en términos de comercio sino porque la moneda de ahorro es el dólar", destacó Christian Buteler, analista financiero. "Pero es una cuestión de tiempo, si no se traslada en 6 meses, será en 9", agregó.