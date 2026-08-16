Al menos 7 muertos dejan accidentes vinculados con la Guardia Nacional en lo que va de 2026

En lo que va del año, accidentes vinculados con unidades de la Guardia Nacional han dejado víctimas mortales y lesionados en Guerrero, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Chiapas. (Imagen Ilustrativa | Infobae México)

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Una serie de accidentes vinculados con unidades y elementos de la Guardia Nacional (GN) ha dejado al menos siete personas muertas en distintos puntos de México durante 2026, además de varios lesionados. Los casos documentados incluyen choques contra vehículos particulares y de carga, atropellamientos y accidentes ocurridos durante persecuciones.

Los incidentes se han registrado en Guerrero, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Chiapas y Michoacán. Algunos ocurrieron durante el desplazamiento de unidades oficiales, mientras que otros se produjeron durante labores operativas.

Los hechos más recientes ocurrieron el 15 de agosto, cuando una unidad de la GN chocó contra un autobús en Chiapas y otra patrulla fue embestida por un tráiler en Michoacán. Un día antes, un elemento de la corporación resultó lesionado durante una persecución en Celaya, Guanajuato.

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Un elemento resultó lesionado durante una persecución en Celaya

La noche del 14 de agosto, un elemento de la Guardia Nacional resultó lesionado durante una persecución en Celaya, Guanajuato.

El agente circulaba en una motocicleta oficial mientras seguía a dos personas que viajaban en otra motocicleta. Durante el recorrido perdió el control de la unidad y terminó derrapando sobre la avenida 12 de Octubre.

El uniformado sufrió una fractura expuesta en una pierna y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta nota informativa no había ninguna actualización sobre su estado de salud.

El episodio ocurrió apenas unas horas antes de dos accidentes con saldo mortal registrados en otros estados.

Un sargento de la GN murió tras el impacto de un tráiler en Michoacán

Durante la madrugada del 15 de agosto, una unidad de la Guardia Nacional fue embestida por un tráiler en la autopista Guadalajara-Atlacomulco, a la altura de Contepec, Michoacán.

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El impacto provocó la muerte de un sargento de la Guardia Nacional, mientras que otros ocupantes de la unidad resultaron lesionados.

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales, que realizaron las diligencias para establecer cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

Choque con un autobús dejó un muerto y 15 lesionados en Chiapas

Ese mismo 15 de agosto, un vehículo de traslado de la Guardia Nacional chocó contra un autobús de pasajeros de la línea Rápidos del Sur en el tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa, Chiapas.

El accidente dejó una persona muerta y 15 lesionadas. Cuatro elementos de la Guardia Nacional que presentaban lesiones de mayor gravedad fueron evacuados vía aérea al Hospital Militar de la VII Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez. El resto de los heridos fue trasladado a hospitales de la región.

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Una patrulla chocó contra una combi y dejó tres muertos en Guerrero

Uno de los accidentes con mayor número de víctimas ocurrió en Pilcaya, Guerrero, en enero pasado, cuando una patrulla de la Guardia Nacional chocó contra una combi cerca de la comunidad de Cacahuamilpa.

Inicialmente se informó de la muerte de dos mujeres, además de seis personas lesionadas. Posteriormente, uno de los heridos murió debido a la gravedad de las lesiones, por lo que el saldo ascendió a tres personas fallecidas.

Entre los lesionados también hubo elementos de la Guardia Nacional.

Un elemento de la GN murió tras un choque en Veracruz

El 1 de febrero, un elemento activo de la Guardia Nacional murió luego de que la camioneta que conducía chocara contra un vehículo de carga sobre la carretera federal Tuxpan-Tihuatlán, en Veracruz.

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El agente quedó atrapado dentro de la unidad y falleció en el lugar debido a las lesiones provocadas por el impacto.

Un motociclista murió tras ser atropellado por una unidad en Ecatepec

Dos días después, el 3 de febrero, una unidad de la Guardia Nacional atropelló a una pareja que viajaba en motocicleta sobre la avenida José López Portillo, en Ecatepec, Estado de México.

Un camión de la Guardia Nacional impactó a una motocicleta en Ecatepec, causando la muerte de un hombre y dejando gravemente herida a una mujer, en medio de un alarmante aumento de víctimas viales | Crédito: Redes Sociales

El motociclista murió como consecuencia del impacto, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó gravemente lesionada.

La unidad federal circulaba por el carril confinado del Mexibús. El agente que conducía fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por homicidio culposo, lesiones culposas y daños.

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El caso derivó en un proceso judicial contra el elemento de la corporación y se convirtió en uno de los accidentes más graves registrados durante los primeros meses de 2026.

En 2025, 45 elementos de la GN murieron en accidentes

Los accidentes representan una parte importante de las muertes registradas entre integrantes de la Guardia Nacional.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2025 murieron 114 elementos de la Guardia Nacional. De ese total, 45 fallecieron en accidentes, mientras que 21 fueron víctimas de homicidio doloso y otros murieron por diferentes causas externas, naturales o no determinadas.

Los datos oficiales de 2025 permiten dimensionar los casos registrados durante 2026, aunque el saldo del año en curso corresponde a un recuento periodístico de accidentes reportados públicamente y no a una estadística oficial consolidada.

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En 2025, 45 de las 114 personas adscritas a la Guardia Nacional que fallecieron murieron en accidentes, de acuerdo con el INEGI. (Crédito: INEGI)

Del choque en Guerrero a los accidentes de agosto: los casos documentados en 2026

23 de enero | Pilcaya, Guerrero : una patrulla de la GN chocó contra una combi cerca de Cacahuamilpa. El accidente dejó tres personas muertas y varios lesionados, incluidos elementos de la corporación.

1 de febrero | Tihuatlán, Veracruz : un elemento de la GN murió luego de que la camioneta que conducía chocara contra un vehículo de carga.

3 de febrero | Ecatepec, Estado de México : una unidad de la GN atropelló a una pareja que viajaba en motocicleta. Uno de ellos murió y la otra persona resultó lesionada.

15 de agosto | Contepec, Michoacán : un tráiler embistió una unidad de la GN y murió un sargento de la corporación; también hubo lesionados.

15 de agosto | Chiapas: un vehículo de traslado de la GN chocó contra un autobús de pasajeros. El accidente dejó una persona muerta y 15 lesionadas, entre ellas elementos de la corporación.

Saldo de los casos documentados: al menos siete personas fallecidas y varios lesionados durante 2026.