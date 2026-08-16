Hallaron el cadáver de Juan José Salazar, abogado vinculado al juicio del expresidente Uribe, en Cali tras terremoto de 7,4

El hallazgo del abogado, mencionado en el caso de Álvaro Uribe, se produjo durante las operaciones de rescate desarrolladas tras el colapso del edificio en Cali - crédito Sergio Acero/REUTERS/Redes sociales

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Entre los escombros del edificio Ana Pilar en Cali, socorristas encontraron el cuerpo del abogado Juan José Salazar, quien había sido reportado como desaparecido después del terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto de 2026 y cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en Chocó.

Según informó El Tiempo, el hallazgo ocurrió durante la madrugada del domingo 16 de agosto, y fue comunicado a sus familiares, quienes aguardaban noticias sobre su paradero desde el inicio de la emergencia.

Salazar, de 38 años, se encontraba en el inmueble junto a su pareja, Valentina Marcano, de nacionalidad venezolana. Ambos fallecieron tras el colapso del edificio. Durante los días de búsqueda, allegados mantuvieron la esperanza de encontrarlos con vida, acompañando las labores de rescate en la zona e impulsando cadenas de oración.

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Entre los escombros del edificio Ana Pilar en Cali, socorristas encontraron el cuerpo del abogado Juan José Salazar, quien había sido reportado como desaparecido después del terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto de 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El nombre de Salazar había sido mencionado en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos. En ese expediente, estuvo asociado al abogado Diego Cadena. Ambos fueron investigados por hechos relacionados con el presunto ofrecimiento de beneficios a testigos dentro del caso. El exmandatario fue absuelto en esa causa, aunque la decisión se encuentra en revisión en la Corte.

Las autoridades informaron que el hallazgo del cuerpo de Salazar se produjo hacia las 5:00 a. m. De acuerdo con El Tiempo, varios integrantes de la oficina de abogados donde trabajaba permanecieron acompañando y apoyando las labores de rescate, con la esperanza de un desenlace favorable. Videos difundidos muestran el estado del edificio Ana Pilar y los esfuerzos de los equipos de emergencia.

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Tras confirmarse la muerte, el abogado Pipe Caballero expresó su pesar en redes sociales. “Que mi Dios lo reciba en su santa gloria, Juan José. Me quedo con agradecimiento eterno y con una deuda pendiente: mantener incólume su nombre y su honra”, expresó Caballero en su cuenta oficial de X.

Tras confirmarse la muerte, el abogado Pipe Caballero expresó su pesar en redes sociales - crédito @PipeCab/X

En otros puntos de Cali, las autoridades continúan con los operativos de búsqueda ante la posibilidad de hallar sobrevivientes. El caso de Salazar generó atención pública debido a su relevancia en el ámbito judicial y a los vínculos profesionales que mantenía.

Detalles del temblor

El sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ocurrido el 10 de agosto de 2026, ha dejado un saldo nacional de 289 personas fallecidas y más de 185.000 afectadas, de acuerdo con el balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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El evento, uno de los más severos registrados en el país en los últimos años, generó afectaciones en 15 departamentos y 450 municipios, donde las autoridades mantienen activos los planes de emergencia y atención.

La Ungrd reportó que 120.238 familias resultaron impactadas. El informe, actualizado a las 7:30 de la mañana del 16 de agosto, señala que el sismo dejó 4.187 personas heridas, mientras 143 permanecen desaparecidas y 354 han sido rescatadas en las áreas más comprometidas.

Los equipos de búsqueda y rescate han intensificado las operaciones en las zonas rurales, donde las comunicaciones se encuentran restringidas y la llegada de ayuda enfrenta dificultades logísticas.

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En cuanto a la infraestructura habitacional, 127.557 viviendas presentan daños y 26.945 fueron destruidas, además de 66 edificios que colapsaron debido al movimiento telúrico. El impacto sobre la infraestructura pública es significativo: 285 centros de salud y 2.838 centros educativos resultaron afectados, junto a 3.782 centros comunitarios, 407 vías, 92 acueductos, 44 puentes vehiculares y 12 peatonales. La afectación de cinco aeropuertos ha dificultado el traslado de insumos médicos y personal especializado.

El sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ocurrido el 10 de agosto de 2026, ha dejado un saldo nacional de 289 personas fallecidas - crédito Juan F. Henao/Colprensa

El evento también dejó consecuencias en el ámbito animal, con 510 animales rescatados y 822 afectados. Las autoridades han coordinado operativos para la atención de mascotas y animales de producción en las zonas rurales.

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Los organismos de socorro y autoridades locales, en conjunto con la Ungrd, continúan la evaluación de daños y la atención a la población. El monitoreo permanece activo mientras se definen nuevas estrategias para la respuesta y recuperación en los departamentos más afectados.