Uno de cada cuatro trabajadores peruanos ha estado expuesto a automatización o inteligencia artificial

El análisis de Coally indicó que la automatización no provoca una baja general de salarios, sino una reducción de contrataciones en puestos reemplazables por tecnología.

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En Perú, el avance de la inteligencia artificial y la automatización ya genera efectos tangibles en el empleo. Según un análisis de Coally, entre el 20% y el 25% de los trabajadores peruanos ha estado expuesto a procesos de automatización o inteligencia artificial.

Esta tendencia representa entre 3,7 y 4 millones de personas en el país, cifra que ilustra la magnitud del desafío para el mercado laboral y los sistemas educativos.

Brecha entre educación y empleo

Andrés Joya, cofundador y CEO de Coally, revela otro aspecto crítico: solo el 44% de las personas con educación superior completa en Perú trabaja en algo vinculado directamente a su carrera.

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Esta desconexión entre la formación académica y la realidad del mercado laboral impacta no solo en los ingresos individuales, sino también en la percepción de valor de la educación universitaria.

Joya subraya que este fenómeno “representa una pérdida de valor para cada una de las personas”, ya que limita la posibilidad de crecimiento profesional y de retorno sobre la inversión educativa.

Desde la perspectiva de Coally, la falta de sistemas que guíen a los egresados en su desarrollo profesional contribuye a profundizar esta brecha.

Las universidades suelen concentrarse en la formación académica, pero no acompañan a los graduados en la búsqueda de empleo o en la adaptación a nuevas demandas del mercado.

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“Hoy en día, las personas están ciegas, no tienen un sistema paso a paso que les permita llegar a su meta”, señala Joya.

El avance de la inteligencia artificial crea nuevos roles ligados al manejo, entrenamiento y expansión de sistemas automatizados.

Cambios en la dinámica laboral y reducción de contrataciones

El impacto de la automatización no se traduce necesariamente en una caída de salarios, sino en una reducción de las contrataciones para roles que pueden ser reemplazados por tecnología.

Coally observa que las empresas tienden a no cubrir las vacantes que dejan quienes ocupaban puestos fácilmente automatizables, en vez de reducir sueldos.

Esto genera una transformación en la estructura de las plantillas y obliga a los trabajadores a buscar nuevas habilidades y perfiles más resistentes al avance tecnológico.

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A pesar de la amenaza de reemplazo, la inteligencia artificial también abre oportunidades para la creación de nuevos roles orientados al manejo, entrenamiento y expansión de sistemas automatizados.

“Existen nuevos roles que se están creando, que utilizan capacidades de entrenamiento de IA y su uso en escala”, afirma Joya.

Andrés Joya afirmó que la desconexión entre educación y trabajo reduce los ingresos y el valor percibido de la educación universitaria.

Riesgos y adaptaciones para universidades y empresas

El avance de la inteligencia artificial plantea nuevos retos para las universidades y las empresas. Las instituciones educativas que no adoptan herramientas tecnológicas arriesgan su capacidad de demostrar el retorno sobre la inversión para sus egresados.

La presión por ofrecer resultados concretos en empleabilidad crece en un contexto de democratización del conocimiento y acceso masivo a plataformas digitales.

En palabras de Joya, “el principal riesgo para las universidades es no poder demostrar el retorno sobre la inversión en educación”.

Además, las empresas se ven ante el desafío de identificar y validar habilidades reales en sus procesos de selección, priorizando la adaptabilidad y el aprendizaje continuo.

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Productividad y adaptación: el nuevo reto

La integración de inteligencia artificial en el mercado laboral peruano obliga a universidades, empresas y trabajadores a adaptarse con rapidez a nuevas exigencias.

Andrés Joya sostiene que la productividad puede multiplicarse “entre cinco y diez veces” con la incorporación de estas tecnologías, siempre que exista apertura al cambio y disposición para adquirir nuevas competencias.

La transformación en los perfiles profesionales y la actualización continua aparecen como elementos claves para quienes buscan mantenerse vigentes ante el avance de la automatización.