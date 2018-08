Claro que los mercados no tienen la paciencia para esperar que se produzca todo lo que el equipo económico viene preparando. En los próximos días se verá si se produce un agravamiento de las condiciones financieras, lo que podría obligar a tomar medidas más duras. Carlos Melconian habló de un Plan "C", que incluiría un aumento mayor del dólar, pero acompañado de una suba de retenciones para aumentar la recaudación y evitar un traspaso de la devaluación al precio de los alimentos. Pero por ahora no parece ser parte del menú que por el momento maneja Dujovne y su equipo.